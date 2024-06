Mieszkańcy Podkarpacia zadecydowali o przyszłości Daniela Obajtka. Co z zeznaniami przed komisją?

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, otrzymał na Podkarpaciu na tyle dużo głosów, że wkrótce zamieni miejsce aktualnego pobytu (niektóre media twierdzą, że od dłuższego czasu przebywa na Węgrzech) i pojedzie do Brukseli. Nie są to oficjalne wyniki, ale badanie exit poll wskazuje, że znalazł się wśród 53 nowych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego to 10 075,18 euro brutto, czyli ponad 43 tys. zł miesięcznie. Do tego dochodzą różne bonusy i diety, ale nawet po zsumowaniu wszystkich anapaży będzie to mniej niż Obajtek zarabiał w Orlenie. Tylko w 2023 roku Obajtek zarobił w multikoncernie 2,79 mln zł brutto, a media ustaliły, że miał też do dyspozycji służbowy apartament na Powisłu – niezależnie od faktu, że był właścicielem dużego mieszkania na Bemowie.

Daniel Obajtek zapowiadał, że po wyborach stawi się przed komisją ds. afery wizowej. Na pewno kolejny termin przesłuchania wkrótce zostanie ustalony – samo dostanie się do PE nie daje jeszcze immunitetu, za którym polityk może się chować przed konsekwencjami za niestawienie się.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wygrała – według sondażpou exit poll przeprowadzonego przez Ipsos – Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość a podium zamyka Konfederacja. W podziale mandatów będą także uczestniczyć Trzecia Droga i Lewica. Listę nazwisk polituków, którzy prawdopodobnie dostali się do PE, prezentujemy poniżej.

