W szkołach pojawi się nowy przedmiot. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie

Już za rok w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, który ma stać się istotnym elementem kształcenia młodzieży. Tymczasem, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkoły już teraz kładą większy nacisk na rozwijanie aktywności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia. Statystyki są alarmujące – aż 25-30% polskich dzieci zmaga się z nadwagą lub otyłością, co staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym. W odpowiedzi na tę sytuację, Fundacja Medicover uruchomiła program FitSchool, który ma na celu przeciwdziałanie problemom związanym z nadmierną masą ciała u najmłodszych.

Nowy przedmiot w szkołach

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co trzecie polskie dziecko w wieku od 7 do 9 lat ma nadwagę lub jest otyłe. Nasz kraj zajmuje ósme miejsce w Europie pod względem liczby dzieci z nadmierną masą ciała. Fundacja Medicover przeprowadziła badania przesiewowe, które potwierdziły, że prawie 25% dzieci w Polsce boryka się z problemem nadmiernej masy ciała. Co więcej, blisko 70% z nich ma niedostateczną sprawność fizyczną, a u 11% stwierdzono podwyższone ciśnienie tętnicze. Ponad połowa polskich dzieci cierpi również na wady postawy.

Nadwaga i otyłość wśród dzieci stają się epidemią, a jednym z głównych czynników wpływających na tę sytuację jest niezdrowa dieta, bogata w przetworzoną żywność i cukry proste. Kolejnym poważnym problemem jest brak wystarczającej aktywności fizycznej. Współczesne dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów i smartfonów, co skutkuje spadkiem ich sprawności fizycznej oraz wydolności organizmu.

Program FitSchool, stworzony przez Fundację Medicover we współpracy z ekspertami pediatrii i fizjoterapeutami, ma na celu przeciwdziałanie tym negatywnym trendom. Program, skierowany do dzieci w wieku od 6 do 9 lat, oferuje nauczycielom gotowe materiały treningowe w formie filmów, które można wykorzystać podczas zajęć wychowania fizycznego. Dzięki temu, uczniowie mogą w atrakcyjny sposób ćwiczyć z wirtualnym trenerem, co motywuje ich do większej aktywności.

Edukacja zdrowotna

FitSchool to nie tylko pełnowymiarowe zajęcia WF-u, ale także krótkie przerwy na aktywność, które pomagają dzieciom utrzymać koncentrację podczas innych lekcji. Program, który jest dostępny dla nauczycieli w całej Polsce, cieszy się dużą popularnością – uczestniczy w nim ponad 140 tysięcy uczniów, a aż 95% z nich deklaruje, że lubi te zajęcia.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, od września 2025 roku w szkołach pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna, który ma zastąpić dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot ten obejmie zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną, zdrowym odżywianiem oraz zdrowiem psychicznym i fizycznym. Ministerstwo już teraz pracuje nad podstawą programową dla tego przedmiotu, który ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z edukacją zdrowotną dzieci i młodzieży.

