W tych pociągach PKP Intercity napijesz się kawy z automatu. Lista jest uboga

Jak informuje Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP IC, którego cytuje rynek-kolejowy.pl, po zakończeniu programu pilotażowego spółka będzie mogła skorzystać z prawa opcji na dostawę 118 automatów do 45 wagonów Combo, a także do 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74. To jednak melodia przyszłości.

Lista pociągów z automatami

IC 17100 (78101)/(87100)71100 Strzelecki w relacji Warszawa – Gorzów Wielkopolski – Warszawa,

IC 18100/81100 Gałczyński w relacji Warszawa – Szczecin/Świnoujście – Warszawa,

IC 18106/81106 Mewa w relacji Warszawa – Świnoujście – Warszawa,

IC 18102/81102 Podlasiak w relacji Suwałki – Świnoujście – Suwałki,

IC 17104/71104 Warta w relacji Warszawa – Poznań (w niedziele), Poznań – Warszawa (w poniedziałki),

IC 65102/56102 Mamry w relacji Wrocław – Olsztyn – Wrocław,

IC 57102/75102 Drwęca w relacji Olsztyn – Poznań – Olsztyn,

IC 75106/57106 Lednica w relacji Poznań – Gdynia – Poznań,

IC 57104/75104 Bachus w relacji Gdynia – Zielona Góra – Gdynia,

IC 57150/75150 Zatoka w relacji Poznań – Gdynia – Poznań.



Jak widać, choć lista na razie jest uboga, to pociągi z automatami na przekąski i napoje kursują po całej Polsce, na popularnych wśród podróżnych trasach.

Warto zapisać tę listę, bo...

W trakcie rezerwacji biletów przez internet pasażerowie nie mają jeszcze możliwości sprawdzić, czy w pociągu będzie znajdował się taki automat. Takie informacje podawane są na razie jedynie przez drużyny konduktorskie na pokładach pociągów, a także na ekranach informacyjnych w wagonach. Przewoźnik tłumaczy to faktem, iż program wciąż jest w trakcie pilotażu. W przyszłości informacje na ten temat powinny pojawiać się w systemie rezerwacyjnym. Tak jest już dziś w przypadku pociągów z wagonami WARS.

