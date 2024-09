System kaucyjny pochłonie ogromne pieniądze. Kwota zwala z nóg

Z czego, według autorów raportu wynika kwota 37 mld zł? 23 mld zł to operacyjne koszty serwisowania, zatrudnienia i logistyki. Z kolei na 14 mld zł wyliczono inwestycje w cały system. W Polsce ma on objąć sklepy o powierzchni zarówno do, jak i powyżej 200 metrów kwadratowych. Te większe sklepy będą zobligowane do przyjmowania opakowań. Za niewywiązanie się z obowiązków będzie grozić kara do 1 mln zł.

Modele zbierania opakowań

Istnieją trzy sposoby gromadzenia opakowań: automatyczne maszyny, zbiórka manualna oraz system z kodem QR. Producenci nie są jednak jeszcze gotowi na wdrożenie modelu QR. To prawdopodobnie melodia przyszłości.

Koszty duże, ale przychody też

Deloitte szacuje, że w ciągu 10 lat system przyniesie przychody z kaucji na poziomie 74 mld zł. Obowiązkowa kaucja wynosić będzie 0.50 zł za plastikowe i metalowe opakowania oraz 1 zł za szklane.

Polska gotowa na system kaucyjny

Raport wskazuje, że Polska jest gotowa na uruchomienie systemu, jednak dostosowanie ponad 20 tysięcy punktów odbioru może zająć sporo czasu. System ma zacząć działać od 1 stycznia 2025 r., co pozwoli osiągnąć wymogi unijne – 90 proc. selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych do 2029 r.

Wpływ systemu na recykling

System kaucyjny ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych i zwiększenia poziomu recyklingu. Szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania system obejmie 50 proc. butelek PET i puszek.

Automaty już są

W sklepach Carrefour można już zaobserwować maszyny RVM (reverse-vending machine). Trwa program pilotażowy, który odbywa się we współpracy z firmą InPost i PolKa (operator systemu kaucyjnego). Klienci w ramach benefitu za skorzystanie z takiej maszyny otrzymują voucher do wykorzystania w sklepie.