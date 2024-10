Z soboty na niedzielę nie przejedziesz tym tunelem. Kiedy stanie się z powrotem przejezdny?

W nocy z soboty na niedzielę (19-20 października) w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy odbędą się ćwiczenia służb ratunkowych. Od godziny 23.45 w sobotę nie będzie można przejechać przez tunel.

Ćwiczenia w tunelu POW z soboty na niedzielę

– W nocy z soboty na niedzielę (19-20 października) w tunelu w ciągu drogi ekspresowej S2 odbędą się obowiązkowe ćwiczenia. Wezmą w nich udział wszystkie służby (PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe, LPR, ITD), służby Wojewody Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz GDDKiA – poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracy służb.

Na początek zamknięte zostaną lewe i środkowe pasy ruchu w obu nawach tunelu. Następnie nawa północna (kier. Poznań) zostanie zamknięta, a ruch z niej będzie przełożony do nawy południowej (kier. Terespol). Kierowcy będą się poruszać tą nawą w obu kierunkach, mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu. Około godz. 23.45 zamknięta zostanie nawa południowa, a tym samym nie będzie możliwości przejechania przez tunel. Po zakończeniu ćwiczeń w niedzielę (20 października) od około godz. 5 ruch będzie stopniowo przywracany.

Tunel POW otwarty pod koniec 2021 roku

Otwarty pod koniec 2021 roku ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

Dziennie przez tunel przejeżdża średnio 76 tys. aut.

Czytaj też:

Północna Obwodnica Krakowa jest prawie gotowa. Publikujemy film z trasyCzytaj też:

Wyjazd przez Łomianki to udręka. Kiedy stanie się drogą szybkiego ruchu?