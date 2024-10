Dekarbonizacja dopiero się zaczyna. „Mamy wiele do zrobienia”

Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei dyskutowano m.in. o zielonej transformacji w sektorze energetycznym. – Transformację energetyczną rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, ale wciąż jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Wciąż musimy podejmować wiele działań na różnych płaszczyznach, musimy dbać zarówno o rozwój sieci, jak i rozwój poszczególnych technologii OZE – powiedziała w wywiadzie dla Wprost.pl Paulina Grądzik, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Trudna dekarbonizacja

Transformacja energetyczna to proces długotrwały i niezwykle kosztowny, bo modernizacji wymaga także sieć przesyłowa, która nie jest przygotowana do odbioru energii generowanej przez instalacje oparte na odnawialnych źródłach.

- Jest to bardzo duży problem, ponieważ sieci można przyłączyć tylko, jeśli jest na to miejsce w systemie. Robimy, co możemy, żeby poszukiwać nowych sposobów optymalizacji wykorzystania sieci elektroenergetycznych, aby nowe instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe mogły być przyłączane – powiedziała ekspertka.

Szybsza transformacja

Szybszemu wprowadzaniu do sieci energii ze źródeł odnawialnych ma sprzyjać m.in. nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej, która ma pozwolić na sprawniejsze budowanie elektrowni wiatrowych.

- Oczekiwań jest wiele, chcielibyśmy np. szybkiego wdrożenia dyrektywy RED III, stref przyspieszonego rozwoju OZE, które pozwolą nam na jeszcze bardziej intensywny rozwój sektora energetycznego – powiedziała Paulina Grądzik.

- Zmiany w ustawie wiatrakowej są obecnie procedowane. Choć czekaliśmy na to kilka miesięcy, to widzimy, że w tym temacie wola polityczna jest i to jest zmiana w stosunku do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to cały czas zgłaszamy swoje uwagi i mamy nadzieję, że zostaną one wkrótce uwzględnione.

Czytaj też:

Ceny węgla spadają, ale sprzedaż rośnie. Co się dzieje na rynku?Czytaj też:

Jest już pierwsze połączenie farmy wiatrowej Baltic Power z lądem