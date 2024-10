Ceny węgla spadają, ale sprzedaż rośnie. Co się dzieje na rynku?

W sierpniu 2024 roku polskie kopalnie odnotowały spadek wydobycia węgla kamiennego o 200 tys. ton w porównaniu do lipca, co przełożyło się na łączną produkcję na poziomie 3,431 mln ton. Mimo tego, sprzedaż węgla wzrosła o 200 tys. ton, osiągając 3,498 mln ton, co miało bezpośredni wpływ na niewielkie zmniejszenie zwałów – o 100 tys. ton, do poziomu 5,537 mln ton.

Stabilizacja wydobycia węgla

Porównując dane sprzed roku, w sierpniu 2023 produkcja wyniosła 3,847 mln ton, a sprzedaż 3,557 mln ton. Jednakże rok 2024 przyniósł pewną stabilizację, co można zauważyć na przestrzeni miesięcy. W kwietniu wydobycie węgla wynosiło 3,490 mln ton, w maju odnotowano spadek do 3,315 mln ton, a następnie stopniowy wzrost w czerwcu i lipcu, aż do sierpniowego spadku.

Sprzedaż, choć zróżnicowana w poszczególnych miesiącach, ostatecznie wzrosła w sierpniu do 3,498 mln ton – najwyższego poziomu w 2024 roku.

Te zmiany wpłynęły na ilość węgla zalegającego przy kopalniach. Od kwietnia zwały systematycznie rosły, osiągając w lipcu rekordowy poziom 5,635 mln ton. W sierpniu zauważono ich minimalne zmniejszenie do 5,537 mln ton, co wynikało głównie ze zwiększonej sprzedaży surowca.

Dane z 2023 roku pokazują, że polskie kopalnie wydobyły o 4,5 mln ton mniej węgla niż rok wcześniej, co oznacza spadek produkcji do poziomu poniżej 50 mln ton. Łączna sprzedaż węgla w kraju zmniejszyła się w tym czasie o 6,2 mln ton, osiągając 46,2 mln ton.

Ceny węgla na krajowym rynku

W sierpniu 2024 roku doszło do niewielkich korekt cenowych węgla. Węgiel dla sektora energetycznego potaniał o 0,9 proc., a surowiec dla ciepłownictwa minimalnie podrożał o 0,1 proc. W porównaniu do cen z sierpnia 2023 roku, surowiec energetyczny był o 31,9 proc. tańszy, a węgiel dla ciepłownictwa potaniał o 32,1 proc..

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), cena węgla dla energetyki w sierpniu wynosiła 478,86 zł za tonę, podczas gdy w lipcu było to 483,11 zł, co odzwierciedla spadek w stosunku do roku poprzedniego.

Podczas gdy krajowe ceny węgla wykazywały tendencję spadkową, światowy rynek zanotował wzrost. W zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) ceny surowca wzrosły o 9,5 proc. w porównaniu do lipca 2023 roku, a w skali rocznej były wyższe o 5,6 proc..

W sierpniu 2024 roku w polskich kopalniach pracowało 74,9 tys. osób, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do lipca, kiedy zatrudnienie wynosiło 75,1 tys. osób. Sytuacja na rynku pracy w górnictwie wydaje się być stabilna, mimo wahań w poziomie wydobycia i sprzedaży węgla.

Czytaj też:

Nazbieraj szyszek i wykorzystaj je w ogrodzie. Tuje i rododendrony Ci podziękują!