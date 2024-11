Powrót kryptowaluty. Takiego kursu Bitcoin nie miał od lat

Od początku października bitcoin notuje stały wzrost wartości, osiągając poziom, jakiego nie widziano od półtora roku. W trakcie porannej sesji giełdowej w USA, która przypadła na czas trwających wyborów prezydenckich, cena bitcoina wzrosła o ponad 7 proc. Kryptowaluta przebiła barierę 74 tysięcy dolarów, co stanowi najwyższą wartość od maja 2022 roku. Kapitalizacja rynkowa wszystkich bitcoinów w obiegu przekroczyła 680 miliardów dolarów.

Powrót kryptowalut

Od początku października bitcoin zyskał ponad 28 proc. wartości. Inwestorzy chętnie lokują kapitał w cyfrowych aktywach, a obroty na giełdach kryptowalut wzrosły.

Wzrasta również zainteresowanie inwestycjami instytucjonalnymi, a jednym z istotnych czynników napędzających wzrost jest oczekiwanie na zatwierdzenie pierwszego funduszu ETF opartego bezpośrednio na bitcoinie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Taki fundusz ułatwiłby instytucjonalnym inwestorom dostęp do rynku kryptowalut, co mogłoby przyczynić się do jeszcze większych wzrostów.

Bitcoin będzie zyskiwał

Analitycy wskazują na kilka istotnych wydarzeń, które mogą wpłynąć na dalszy wzrost wartości bitcoina. Kluczowym z nich jest zbliżający się halving, czyli zmniejszenie nagrody za wydobycie nowych bitcoinów o połowę. Tego typu wydarzenie, które jest zaprogramowane w systemie bitcoina, ma miejsce co cztery lata i zazwyczaj poprzedzało znaczące wzrosty wartości kryptowaluty. Następny halving zaplanowano na wiosnę 2024 roku, co zwiększa oczekiwania na dalsze wzrosty.

Z równoczesnym wzrostem bitcoina obserwuje się także umocnienie dolara amerykańskiego. W czasie porannych sesji na rynkach dolar zyskał około 2 proc. w stosunku do polskiego złotego, osiągając poziom 4,06 zł.

Czytaj też:

Trump blisko wygranej. Polska gospodarka ma się czego obawiaćCzytaj też:

Ceny nieruchomości. Tak działa ta słynna niewidzialna ręka rynku