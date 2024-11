To będzie koniec awizo? Rewolucja w odbieraniu listów od nowego roku

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. System ma zostać uruchomiony od 1 stycznia 2025 roku.

Kto będzie musiał korzystać z e-doręczeń?

Będzie on wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności usługa ta będzie dostępna dla większości urzędów, firm i zawodów zaufania publicznego. W dalszych krokach adres do doręczeń elektronicznych i obowiązek prowadzenia cyfrowo korespondencji będą miały wszystkie podmioty publiczne. W ten sposób będziemy mogli wymienić zatem pisma np. z ZUS-em, czy NFZ. Warto podkreślić, że korzystanie z e-Doręczeń przez obywateli nie będzie obowiązkowe. Ponadto w każdej chwili będą mogli oni z tej opcji zrezygnować.

Jak wspomnieliśmy, jest jednak pewien haczyk. Aby móc skorzystać z tej formy wymiany korespondencji z podmiotami konieczne będzie założenie skrzynki do e-Doręczeń. Jak to zrobić? Można to zrobić w kilku krokach, składając wniosek przez stronę mObywatel.gov.pl. Dzięki powiadomieniom użytkownicy będą mogli na bieżąco śledzić status swojej korespondencji.

Kto płaci za wysyłkę dokumentów przez e-Doręczenia?

Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji, bezpłatna będzie korespondencja:

od obywateli i firm do podmiotów publicznych,

pomiędzy podmiotami publicznymi.

Podmioty publiczne będą płacić za wysyłkę dokumentów do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych.

Jako największą zaletę nowego systemu Ministerstwo Cyfryzacji wskazało oszczędność czasu. „Nie ma potrzeby odbierania awiza i stania w kolejkach na poczcie, ponieważ listy z urzędu przychodzą bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Można je przeczytać i odpowiedzieć na nie o dogodnej porze i w dowolnym miejscu. Wystarczy do tego komputer, tablet lub telefon z Internetem” – wskazał resort.

Czytaj też:

Jeszcze łatwiej będzie rozliczyć e-PIT. Nowości już wkrótceCzytaj też:

Oczekiwana przez wielu zmiana w receptach może jeszcze w tym roku