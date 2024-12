Koniec obaw działkowców. Rząd gwarantuje ochronę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło kluczową zmianę w przepisach dotyczących ogrodów działkowych, zwaną ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe). Nowelizacja, której celem jest ochrona terenów działkowych, wejdzie w życie jeszcze w grudniu tego roku. Decyzja ta została ogłoszona podczas Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Działkowców i spotkała się z dużym uznaniem wśród społeczności działkowców.

Nowe zasady

Zgodnie z nowelizacją, ogrody działkowe będą mogły funkcjonować w ramach wszystkich trzynastu stref planistycznych określonych w planach ogólnych gmin. Wcześniej ROD mogły być umieszczane tylko w trzech strefach, co wywoływało obawy o ich przyszłość w pozostałych rejonach. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie stabilności i dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, eliminując ryzyko ich likwidacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na postulaty Polskiego Związku Działkowców. Wprowadzenie nowelizacji ma również na celu uspokojenie działkowców, którzy obawiali się, że tereny ogrodów zostaną przeznaczone na inne cele. Jak wyjaśniło MRiT, władze gminne będą zobowiązane do dostosowania swoich planów ogólnych do nowych przepisów, co zagwarantuje ochronę istniejących ogrodów działkowych.

Nowe regulacje planistyczne

Dotychczasowy podział planistyczny gmin na trzynaście stref funkcjonalnych ograniczał możliwość uwzględniania ogrodów działkowych do trzech z nich. To powodowało zagrożenie ich usunięcia z terenów, które mogły być przeznaczone na inne cele. Dzięki nowelizacji, ogrody działkowe zyskają prawo do funkcjonowania we wszystkich strefach, co stanowiło jedno z kluczowych postulatów działkowców.

Resort zapewnił również, że nowe przepisy nie są próbą likwidacji ROD. Podkreślono, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w swojej preambule uznaje za priorytet ochronę i rozwój tych terenów. Decyzje o umiejscowieniu stref funkcjonalnych, w tym ogrodów działkowych, pozostaną jednak w gestii samorządów lokalnych.

Znaczenie dla społeczności działkowców

Nowe przepisy mają kluczowe znaczenie dla społeczności działkowców, ponieważ umożliwiają dalszy rozwój i zabezpieczenie terenów ROD. Ministerstwo podkreśla, że takie zmiany pozwolą zachować ogrody działkowe jako przestrzenie rekreacyjne i zielone w całej Polsce.

Podczas zjazdu Polskiego Związku Działkowców przedstawiciele organizacji wyrazili zadowolenie z decyzji resortu. Nowelizacja przepisów planistycznych daje nadzieję na długoterminową ochronę rodzinnych ogrodów działkowych, jednocześnie umożliwiając ich rozwój w zgodzie z lokalnymi potrzebami społeczności.

Nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w grudniu, a gminy będą zobowiązane do ich wdrożenia w swoich planach ogólnych. Dzięki temu ogrody działkowe zyskają nowe możliwości funkcjonowania, niezależnie od lokalizacji i rodzaju strefy planistycznej.

