Kolejna fabryka znika z mapy Polski. Firma wyprzedaje majątek

Bama Poland, polski zakład zajmujący się produkcją akcesoriów do pielęgnacji obuwia, ogłosił upadłość. Fabryka w Gorzowie Wielkopolskim zatrudniała około 150 pracowników i dostarczała swoje wyroby na rynki międzynarodowe. Teraz majątek przedsiębiorstwa zostanie wystawiony na sprzedaż, co oznacza definitywne zakończenie działalności firmy w Polsce.

Upadłość ogłoszona przez sąd

Proces upadłościowy rozpoczął się latem 2024 roku, kiedy to wniosek o likwidację firmy wpłynął do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Ostateczna decyzja zapadła 12 grudnia 2024 roku. Sąd ogłosił, że majątek zakładu zostanie sprzedany, co ma pomóc w pokryciu zobowiązań wobec wierzycieli.

Fabryka w Gorzowie była częścią Bama Group, koncernu z ponad 100-letnią tradycją. Od momentu otwarcia w 2020 roku zakład specjalizował się w produkcji wkładek do obuwia i środków do jego pielęgnacji. Choć wyroby z Gorzowa były eksportowane na 50 rynków świata, polska spółka obsługiwała wyłącznie zamówienia od swojej macierzystej grupy.

Trudne czasy dla przedsiębiorców

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że liczba upadłości firm w Polsce rośnie. W ciągu trzech kwartałów 2024 roku ogłoszono 331 upadłości, co stanowi wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Największe trudności dotykają sektory przetwórstwa przemysłowego i handlu.

Przez lata Bama Poland była uznawana za stabilnego i rzetelnego pracodawcę. Zamknięcie zakładu oznacza nie tylko zwolnienia, ale również koniec działalności przedsiębiorstwa, które miało duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy. Upadłość Bama Poland to kolejny przykład wyzwań, z jakimi mierzą się firmy w Polsce. Zamknięcie zakładu w Gorzowie to bolesny cios dla pracowników oraz lokalnej społeczności.

Czytaj też:

Polskie firmy podbijają Maroko. „Nasza historia to dowód na to, że warto zaryzykować”Czytaj też:

Niemiecki gigant poinformował o zwolnieniach. Pracę straci ponad 8 tys. osób