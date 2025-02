Te miasta wyprzedzają Warszawę. Tutaj zarabia się najwięcej

Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w grudniu 2024 roku w trzech polskich miastach wojewódzkich przeciętne wynagrodzenie brutto przekroczyło 10 tys. zł. Największe zarobki odnotowano w Krakowie, Gdańsku i Warszawie, gdzie pensje wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Które miasto jest liderem zarobków?

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazł się Kraków. Średnia pensja brutto w stolicy Małopolski wyniosła 10 678,92 zł, co oznacza wzrost o 3,4 proc. w stosunku do listopada oraz o 9,6 proc. rok do roku. Największe wzrosty odnotowano w branżach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją (44,2 proc.) oraz obsługą rynku nieruchomości (17,3 proc.). Spadki zanotowano w sektorze transportu i gospodarki magazynowej (3 proc.).

Na drugim miejscu uplasował się Gdańsk, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10 640,11 zł. Największy wzrost pensji zanotowano w obsłudze rynku nieruchomości (19,5 proc.), a niewielki spadek wystąpił w sektorze zakwaterowania i gastronomii (0,1 proc.).

Podium zamyka Warszawa, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10 456,10 zł. W stolicy odnotowano wzrost wynagrodzeń w branży nieruchomości (17,7 proc.).

Katowice poza podium

Jeszcze w listopadzie 2024 roku liderem zarobków były Katowice. Jednak w grudniu przeciętne wynagrodzenie w tym mieście spadło do 9 522,53 zł, co oznacza obniżkę o 3 tys. zł. Spadek ten wynika z braku premii i nagród, które były wypłacane w poprzednim miesiącu.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

Wrocław – 9 432,95 zł,

Poznań – 9 411,68 zł,

Szczecin – 9 247,12 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce na koniec 2024 roku wyniosło 8 821,25 zł. Wzrost w porównaniu do grudnia 2023 roku wyniósł 9,8 proc.

Zmiany w płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2025 roku minimalna płaca brutto wzrosła do 4 666 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi teraz 30,20 zł. W 2025 roku zaplanowano tylko jedną podwyżkę, więc nowa stawka będzie obowiązywać przez cały rok. Po odliczeniu składek i podatku, minimalne wynagrodzenie netto wynosi 3 483,51 zł. Szacuje się, że w Polsce około 3,1 mln osób otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej.

Kraków, Gdańsk i Warszawa to miasta, w których przeciętne wynagrodzenie brutto przekracza 10 tys. zł. Katowice, jeszcze niedawny lider, spadły na czwarte miejsce. Wzrost pensji w 2024 roku w całym kraju wyniósł blisko 10 proc., a płaca minimalna od stycznia 2025 roku wynosi 4 666 zł brutto.

