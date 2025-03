XVII Europejski Kongres Gospodarczy z mocnym wkładem w polską prezydencję. Trwa rejestracja na wydarzenie

Układ między najsilniejszymi państwami i wzajemne oddziaływanie na arenie międzynarodowej radykalnie się zmieniły, a w konsekwencji przyniosły wyzwania zarówno w obszarze polityki, jak i w wymiarze typowo gospodarczym.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo, konkurencyjność europejskiej gospodarki, zielona transformacja, geopolityka i jej wpływ na biznes, inwestycje i rozwój, digitalizacja i nowe technologie, w perspektywie tych zmian, będą szeroko omawiane podczas 17. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A to wszystko w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – agenda tegorocznego Kongresu zapowiada intensywne i wielowątkowe debaty. Żeby przez trzy dni mogło wybrzmieć tak wiele istotnych dzisiaj tematów, organizatorzy zdecydowali o poszerzeniu przestrzeni wydarzenia – na kongresowe sesje i spotkania zaproszą uczestników i do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, i do sąsiadującego z nim Spodka, w którym zaplanowano inaugurację wydarzenia.

– Przed nami Kongres w poszerzonej formule, jeszcze bardziej skoncentrowany na tym, żeby w opiniotwórczym gronie przedyskutować najistotniejsze dzisiaj kwestie, oddać głos biznesowi i decydentom. Patronat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, który otrzymaliśmy, nadaje tegorocznemu Kongresowi wyjątkową rangę i kontekst – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Misja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress, 23-25 kwietnia 2025 r.)największej imprezy biznesowej w Europie centralnej, od samego początku jest niezmienna – wydarzenie co roku tworzy przestrzeń do szerokiej i otwartej debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki, ale także o najważniejszych zjawiskach, tendencjach i technologiach.

Do 17. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach pozostał miesiąc. Swoją wiedzą i doświadczeniem wymienią się przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy. Hasło przewodnie kongresu to „Razem dla bezpiecznej przyszłości. United for a safe future”.

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym potwierdzili już m.in.: Weronika Achramowicz, Managing Partner Baker McKenzie; Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego; Andreas von Beckerath, ambasador Szwecji w Polsce; Tomasz Bogus, prezes zarządu PKO Leasing; Jerzy Buzek, europoseł (2004-2024), przewodniczący Rady EEC; Jurand Drop, podsekretarz stanu Ministerstwa Finansów; Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Banku Polskiego; Marek Gzik, sekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Marcin Krupa, prezydent Katowic; Joao Bras Jorge, prezes zarządu Bank Millennium; Agnieszka Kubera, prezeska zarządu Accenture Polska; Adam Mokrysz, prezes zarządu Mokate; Stacy Ligas, Managing Partner & CEO KPMG w Polsce; Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia; Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank; Lars Petersson, prezes Grupy VELUX; Krzysztof Pietrzykowski, prezes zarządu Polregio; Artur Popko, prezes zarządu Budimex; Marta Postuła, pierwszawiceprezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego; Igor Radziewicz Winnicki, prezes PZU Zdrowie; Rafał Sonik, prezes zarządu Gemini Holding; Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag; Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; Urszula Zielińska, sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

XVII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w terminie 23-25 kwietnia 2025 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach.

