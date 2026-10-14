Nowa forma wsparcia dla seniorów. Zainteresowanie bonem jest coraz większe
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Nowa forma wsparcia dla seniorów. Zainteresowanie bonem jest coraz większe

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Emerytka
Emerytka Źródło: Shutterstock / Blaszko
Ponad 1000 gmin wystąpiło o środki na sfinansowanie usług dla osób starszych. Jeszcze w tym roku bonem senioralnym ma zostać objętych ponad 18 tys. seniorów.

Wraz z końcem września weszły w życie przepisy dotyczące bonu senioralnego. To nowa forma wsparcia skierowana do osób, które skończyły 65 lat, choć w praktyce bardzo zbliżona do usług opiekuńczych, które należą do świadczeń niepieniężnych z systemu pomocy społecznej. Bon ma służyć pokryciu kosztów organizacji usług wsparcia dla seniorów potrzebujących pomocy w wykonywaniu czynności codziennego życia w miejscu zamieszkania.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, na realizację programu przeznaczono w tym roku 100 mln zł. Choć czasu jest niewiele, jest szansa, że duża część tych środków zostanie wykorzystana.

Spore zainteresowanie bonem senioralnym

Bon senioralny dostępny jest w samorządach, które zgłoszą się do programu. Z informacji przekazanych gazecie przez departament polityki senioralnej Kancelarii Premiera wynika, że o pieniądze na bony w 2026 roku zawnioskowało 1026 samorządów, czyli 41 proc. wszystkich gmin w Polsce. Złożone przez nie zapotrzebowanie na sfinansowanie usług dla osób starszych wyniosło 84,4 mln zł. Jeszcze w tym roku bonem senioralnym ma zostać objętych ponad 18 tys. seniorów.

Sama chęć dołączenia do programu nie jest jednak wystarczająca. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej program jest realizowany w pierwszej kolejności w gminach, które obecnie nie zapewniają usług opiekuńczych na swoim terenie, następnie w tych, które świadczą je dla nie więcej niż 10 starszych osób, a potem w gminach o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby i odsetka seniorów.

Liczbą gmin, które zdecydowały się sięgnąć po środki z programu na pierwszy wyjątkowo krótki okres jego obowiązywania, pozytywnie zaskoczony jest Przemysław Wiśniewski, dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub.

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest zwłaszcza to, że blisko połowa gmin, które złożyły zapotrzebowanie, stanowią samorządy, które w ogóle nie mają usług opiekuńczych lub zapewniają je w ograniczonym zakresie, bo jednym z celów programu jest zwiększanie dostępu do nich – mówi w rozmowie z dziennikiem Wiśniewski.

Jednocześnie ekspert zwraca uwagę, że można się spodziewać, że gdy zostanie uruchomiony nabór na rok przyszły, po pieniądze na bony senioralne zgłosi się jeszcze więcej gmin. Część z nich ze względu na to, że do końca roku zostało już mało czasu, mogła wstrzymywać się z aplikowaniem o środki na ten rok z obawy, że nie zdążą zorganizować nowej usługi. W 2027 roku budżet programu ma wynieść 300 mln zł.

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Źródło: Dziennik Gazeta Prawna