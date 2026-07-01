Alarm przed startem bonu senioralnego. "Nie będzie miał kto opiekować się seniorami"

Przedstawiciele branży opieki nad seniorami alarmują, że coraz większym problemem staje się pozyskiwanie pracowników z krajów trzecich. Ich zdaniem obecna praktyka wydawania wiz powoduje, że firmy mają trudności z uzupełnianiem braków kadrowych, co może odbić się na dostępności usług dla osób starszych.

Jako przykład wskazują procedurę tzw. szybkiej ścieżki. Z przekazanych danych wynika, że spośród 40 złożonych wniosków wizowych pozytywnie rozpatrzono jedynie trzy. Według przedstawicieli sektora pokazuje to skalę problemu z zatrudnianiem osób, które miałyby zajmować się opieką nad seniorami.

Bon senioralny pod znakiem zapytania

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej oceniają, że obecna polityka wizowa nie odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Ich zdaniem trudno mówić o skutecznym rozwijaniu systemu wsparcia dla seniorów, jeśli jednocześnie brakuje osób gotowych świadczyć usługi opiekuńcze.

Branża zwraca uwagę, że planowane rozwiązania dla osób starszych mogą napotkać na poważne ograniczenia kadrowe. W ocenie pracodawców nawet najlepsze programy wsparcia nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli zabraknie pracowników mogących wykonywać opiekę nad seniorami.

Firmy krytykują działanie szybkiej ścieżki

Zdaniem pracodawców procedura określana jako szybka ścieżka nie spełnia obecnie swojej funkcji. Twierdzą, że liczba pozytywnie rozpatrywanych wniosków jest zbyt mała, aby skutecznie uzupełniać niedobory kadrowe w sektorze opieki.

Przedstawiciele branży podkreślają, że osoby objęte wnioskami miały legalnie pracować przy opiece nad seniorami. W ich opinii obecne działania państwa nie uwzględniają ani postępującego kryzysu demograficznego, ani rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi.

Rynek opieki odczuwa coraz większy brak kadr

Pracodawcy przekonują, że sektor opieki nad seniorami już dziś zmaga się z dużymi niedoborami pracowników. Ograniczenia w wydawaniu wiz mogą – ich zdaniem – jeszcze bardziej pogłębić ten problem.

Według przedstawicieli branży bez zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów trudno będzie sprostać rosnącym potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Dlatego apelują o rozwiązania, które ułatwią zatrudnianie pracowników do opieki nad osobami starszymi.

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