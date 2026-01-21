Seniorzy otrzymają specjalny bon. Są nowe informacje

Od blisko dwóch lat trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Ma to być wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć.

Pierwotnie zakładano, że bon wejdzie w życie wraz z początkiem tego roku, ale w ostatnich miesiącach okazało się, że projekt ustawy w tej sprawie budzi zastrzeżenia w samym rządzie. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej minister Marzena Okła-Drewnowicz (do niedawna minister ds. polityki senioralnej, obecnie sekretarz stanu w kancelarii premiera) poinformowała, że projekt jest na ostatnim etapie rządowej ścieżki legislacyjnej, znajdując się obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Bon senioralny. Kto otrzyma?

Okła-Drewnowicz zdementowała doniesienia o zmianach w kryterium wiekowym do bonu senioralnego. Granica wiekowa pozostanie na poziomie 75 lat, mimo pojawiających się sugestii o podwyższeniu do 80 lat.

W projekcie ustawy, który jest procedowany, nie ma zapisu o 80. roku życia. Granicą jest i pozostaje 75. rok życia – podkreśliła ministra.

Wartość bonu ma wynosić maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Nie będzie on jednak wypłacany w formie gotówki. Państwo ma z niego opłacać usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania seniora. Opiekę będą mogli sprawować wyłącznie certyfikowani opiekunowie, po odpowiednich szkoleniach (certyfikat ma być ważny przez 10 lat).

Realizacją świadczenia zajmą się urzędy gmin. Wniosek o bon senioralny będzie mógł złożyć zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk), który udowodni, że pozostaje aktywny zawodowo. Aby otrzymać bon, rodzina seniora będzie musiała spełniać określone kryteria:

Dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,

Dochody bliskich nie mogą przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (gospodarstwo jednoosobowe), lub trzykrotności pensji minimalnej (gospodarstwo wieloosobowe).

Czytaj też:

Seniorzy tracą setki złotych. Ten wniosek pozwala je odzyskaćCzytaj też:

Ważny apel do dużej grupy emerytów. Chodzi o pieniądze