Niemcy z nową płacą minimalną. Polacy mają czego zazdrościć?

W połowie września opublikowano rozporządzenie dotyczące płacy minimalnej w Polsce w 2027 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,najniższa krajowa od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do poziomu 4950 zł brutto. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, co oznacza, że nastąpi wzrost o 144 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z obecnych 31,40 zł do 32,30 zł brutto, a zatem o 90 groszy (o 2,8 proc.).

Na przestrzeni ostatniej dekady płaca minimalna w Polsce wzrosła aż o 3056 zł (w 2015 roku wynosiła ona 1750 zł brutto). Największy wzrost miał miejsce w latach 2023 – 2024, kiedy najniższą krajową podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (od 1 stycznia i od 1 lipca).

Płaca minimalna w Niemczech w górę. Prawie 65 zł za godzinę

O przyszłorocznej płacy minimalnej we wrześniu zdecydowali również Niemcy. Tamtejszy rząd ustalił, że w 2027 roku stawka godzinowa wzrośnie o ok. 5 proc., z dotychczasowych 13,9 euro do 14,6 euro, co stanowi równowartość niemal 64 zł. Z danych, które przytacza Money.pl wynika, że jeszcze w ubiegłym roku minimalna stawka godzinowa u naszych sąsiadów wynosiła 12,82 euro. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła ona dość znacząco, bo o niespełna 14 proc.

Portal przypomina, że w Niemczech nie obowiązuje płaca minimalna w kontekście miesięcznego wynagrodzenia. Jego wysokość zależy od liczby przepracowanych godzin.

Niemiecki rząd szacuje, że na zmianach skorzysta ponad sześć milionów pracowników.

Zmiana stawek będzie dotyczyć również osób wykonujących tzw. minijoby (drobne prace). Chodzi tu o oferty pracy w niewielkim wymiarze, które są objęte uproszczonymi zasadami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Od przyszłego roku limit miesięcznych zarobków w ramach takiego zatrudnienia wzrośnie z 603 do 633 euro. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 14,60 euro za godzinę nowy miesięczny limit 633 euro pozwoli na przepracowanie około 43,4 godziny miesięcznie na korzystniejszych zasadach podatkowych.

Czytaj też:

Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS odsłania karty Czytaj też:

Czesi szykują nowy podatek. Polski gigant może zapłacić setki milionów euro