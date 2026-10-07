Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS odsłania karty

– W kwietniu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7695,00 zł i była niższa o 20,3% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9651,59 zł) – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabialiśmy w kwietniu

Mediana wynagrodzeń na poziomie na poziomie 7695 zł brutto oznacza, że w kwietniu br. połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w marcu mediana wynagrodzeń wyniosła 7530,45 zł brutto, czyli o ponad 164,55 zł mniej. Kwota ta była wówczas o 22,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

GUS zwraca uwagę, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7877,52 zł brutto, natomiast wśród kobiet – 7545,48 zł brutto.

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9098,87 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4806 zł brutto, czyli na poziomie obecnej płacy minimalnej.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W kwietniu tego roku wyniosło ono 9651,59 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 20,3 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Wśród mężczyzn średnie wynagrodzenie wyniosło 10075,14 zł brutto, podczas gdy wśród kobiet – 9218,90 zł brutto. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11457,32 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 6324,06 zł brutto.

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