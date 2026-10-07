Remonty będą droższe. Ceny tych materiałów budowalnych wystrzeliły

Ceny materiałów budowlanych coraz wyraźniej odbijają w górę. W sierpniu średnia dla 20 grup towarowych była o 4 proc. wyższa niż przed rokiem, a w przypadku izolacji termicznych wzrost przekroczył 13 proc.

Dane Grupy PSB dotyczące sierpnia 2026 roku pokazują, że wzrost cen nie jest już pojedynczym zjawiskiem dotyczącym kilku kategorii. Podwyżki objęły aż 19 z 20 monitorowanych grup produktów. Jedynym wyjątkiem były dekoracje, które potaniały o 0,7 proc. rok do roku. Cała reszta zdecydowanie w górę.

Materiały budowlane coraz droższe. Hurt podnosi ceny mocniej

W sierpniu średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła 4 proc. w ujęciu rocznym. W sprzedaży detalicznej wzrost sięgnął 3,1 proc., natomiast w hurcie był wyraźnie wyższy i wyniósł 5 proc.

Różnica między oboma kanałami sprzedaży może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich jest szybsze przenoszenie kosztów producentów na ceny hurtowe. Nie bez znaczenia może być również większa aktywność inwestycyjna w części sektora budowlanego, szczególnie przy dużych projektach infrastrukturalnych.

– Kolejne odczyty wskazują, że trwający od wielu miesięcy okres cenowej stagnacji dobiegł końca. Rynek materiałów budowlanych wszedł w fazę umiarkowanych, ale coraz wyraźniejszych wzrostów – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Skala podwyżek jest jednak mocno zróżnicowana. Największy wzrost odnotowano w przypadku izolacji termicznych. Ich ceny były w sierpniu o 13,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Na kolejnych miejscach znalazły się dachy i rynny oraz izolacje wodochronne.

Największe zmiany cen materiałów budowlanych w sierpniu 2026 r.:

Izolacje termiczne – 13,4 proc. Dachy, rynny – 8,4 proc. Izolacje wodochronne – 8,1 proc. Sucha zabudowa – 7,2 proc. Płytki, łazienki, kuchnie – 5,2 proc. Farby, lakiery – 4,6 proc. Instalacje, ogrzewanie – 4,1 proc. Motoryzacja – 3,7 proc. Oświetlenie, elektryka – 3,6 proc. Narzędzia – 3,2 proc. Płyty OSB, drewno – 3,0 proc. Otoczenie domu – 2,4 proc. Ściany, kominy – 2,4 proc. Chemia budowlana – 2,1 proc. Wykończenia – 1,5 proc. Wyposażenie, AGD – 1,4 proc. Stolarka – 1,3 proc. Ogród, hobby – 1,0 proc. Cement, wapno – 0,5 proc. Dekoracje – -0,7 proc.

Średnia – ogółem: 4,0 proc.

(Dynamika cen materiałów budowlanych w sierpniu 2026 r. w relacji r/r. Źródło: Grupa PSB Handel S.A.)

Izolacje mocno w górę. Nie wszystkie materiały drożeją jednak tak samo

Jak zauważają eksperci z portalu RynekPierwotny.pl, wzrost cen obejmuje coraz większą część rynku, ale różnice pomiędzy poszczególnymi grupami są bardzo duże. Izolacje termiczne podrożały ponad dziesięciokrotnie mocniej niż stolarka, podczas gdy ceny cementu i wapna wzrosły zaledwie o 0,5 proc.

– Izolacje termiczne drożeją ponad dziesięć razy szybciej niż stolarka, a ceny cementu i wapna są tylko nieznacznie wyższe niż przed rokiem. Trudno więc mówić o jednakowej presji na wszystkie materiały. Znaczenie mogą mieć zarówno koszty produkcji i transportu, jak również popyt na konkretny asortyment oraz możliwości podnoszenia cen przez dostawców. Samo zestawienie PSB nie pozwala jednak określić udziału poszczególnych przyczyn – uważa Jarosław Jędrzyński.

Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl na sytuację cenową wpływa również kondycja samego budownictwa. Najnowsze dane GUS pokazują, że w sierpniu produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 6,7 proc. rok do roku. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost wyniósł 4,3 proc.

Najlepiej radziła sobie infrastruktura. Firmy zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyły produkcję aż o 29 proc. Trzeba jednak pamiętać, że część tego wzrostu wynikała z niskiej bazy porównawczej, czyli słabszego wyniku tego segmentu w sierpniu ubiegłego roku.

Budownictwo wciąż nie rośnie równomiernie. Co dalej z cenami?

Obraz rynku jest więc bardziej skomplikowany, niż sugerowałby sam wzrost cen materiałów. W sierpniu produkcja firm zajmujących się wznoszeniem budynków spadła o 19,6 proc. rok do roku. Roboty specjalistyczne zanotowały natomiast wzrost o 4,1 proc.

Również dane za pierwsze osiem miesięcy roku nie wskazują jeszcze na powszechne ożywienie. Produkcja budowlano-montażowa ogółem była w tym okresie o 2,1 proc. niższa niż rok wcześniej. Jednocześnie materiały w zestawieniu PSB były średnio o 1,6 proc. droższe niż w analogicznym okresie 2025 roku.

– Na tym tle większa dynamika cen w hurcie niż w detalu może wskazywać na silniejszą presję cenową w dostawach dla wykonawców realizujących większe inwestycje. Nie przesądza jednak, że sklepy detaliczne w kolejnych miesiącach powtórzą skalę hurtowych podwyżek. Oba kanały różnią się strukturą sprzedaży, udziałem poszczególnych produktów oraz polityką rabatową – mówi ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał m.in. od tempa realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym projektów finansowanych ze środków unijnych i KPO. Jeśli większym zamówieniom w tym segmencie zacznie towarzyszyć poprawa sytuacji przy wznoszeniu budynków, producenci i dostawcy materiałów mogą zyskać większą przestrzeń do kolejnych podwyżek.

Na razie trudno jednak mówić o powrocie do gwałtownych wzrostów cen znanych z wcześniejszych lat. Sierpniowy odczyt pokazuje przede wszystkim, że okres wielomiesięcznej stagnacji cenowej może być już za nami.

– Coraz trudniej mówić o stagnacji, skoro podwyżki obejmują niemal wszystkie monitorowane grupy produktów. Nie oznacza to jednak, że całe budownictwo weszło już w fazę silnego ożywienia. Dla inwestorów najważniejszy jest dziś skład kosztorysu: średni wzrost o 4 proc. może być niewielką wskazówką dla kogoś, kto właśnie kupuje izolacje, pokrycie dachowe czy materiały do suchej zabudowy – podsumowuje Jędrzyński.

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