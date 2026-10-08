Aldi odjeżdża konkurencji. Nowa promka daje rabat do 71 procent

Aldi przygotował kolejną serię promocji na kawę, które obejmują zarówno kawę rozpuszczalną, mieloną, jak i ziarnistą. Niektóre obniżki sięgają ponad 70 proc., ale w kilku przypadkach niższa cena obowiązuje tylko na co drugi produkt. Promocja na kawę w Aldi rozpoczyna się już 5 października i potrwa do soboty 10 października, jednak część promocyjnych produktów będzie dostępna tylko w określone dni.

Jacobs Cronat Gold taniej przy zakupie dwóch słoików

W tym tygodniu klienci Aldi mogą skorzystać z niższej ceny na kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold w słoiku o pojemności 200 g. Przy zakupie dwóch sztuk cena każdej z nich wynosi 24,99 zł. Regularnie za jedno opakowanie trzeba zapłacić 37,99 zł, co oznacza obniżkę o 24 proc. Oferta ma jednak ograniczenie ilościowe – jeden klient może kupić maksymalnie cztery sztuki.

Włoski tydzień i tańsza Lavazza

W sklepach Aldi trwa również akcja „Smakowita podróż do Włoch”, w ramach której obniżono cenę kawy Lavazza Qualita Oro. Mielona kawa jest sprzedawana w opakowaniach po 250 g, a promocja obejmuje co drugi produkt.

Cena regularna wynosi 27,99 zł. Na co drugą sztukę klient zapłaci natomiast 17,99 zł. Oznacza to obniżkę o 34 proc. w przypadku promocyjnego opakowania. Także tutaj obowiązuje limit – jedna osoba może kupić maksymalnie cztery produkty.

Mocna promocja na kawę Prima Finezja

Jeszcze większa obniżka pojawi się od czwartku 8 października. Aldi obniży cenę kawy mielonej Prima Finezja w opakowaniu 500 g. W tym przypadku rabat również naliczany jest na co drugi produkt.

Cena regularna jednej paczki wynosi 31,99 zł, natomiast za co drugie opakowanie klient zapłaci tylko 11,99 zł. Obniżka wynosi więc 62 proc. Promocja potrwa do soboty 10 października.

Najważniejsze zasady tej oferty:

cena regularna: 31,99 zł za opakowanie 500 g,

cena promocyjna na co drugi produkt: 11,99 zł,

wysokość obniżki: 62 proc.,

termin: od 8 do 10 października,

limit: maksymalnie 4 sztuki na klienta.

Eduscho za 19,99 zł. Oferta tylko przez jeden dzień

Największa procentowa obniżka dotyczy kawy ziarnistej Eduscho Family w opakowaniu o wadze 1 kg. Promocja została zaplanowana w ramach akcji „Super okazje” i będzie obowiązywać wyłącznie w sobotę 10 października.

Cena regularna kilogramowego opakowania wynosi 69,99 zł. Na co drugi produkt cena spada do 19,99 zł, co oznacza obniżkę o 71 proc. Podobnie jak przy kilku innych ofertach, promocja nie obejmuje każdej kupowanej sztuki.

Najważniejsze zasady sobotniej promocji:

cena regularna: 69,99 zł za opakowanie 1 kg,

cena promocyjna na co drugi produkt: 19,99 zł,

wysokość obniżki: 71 proc.,

termin: tylko 10 października,

limit: maksymalnie 4 sztuki na klienta.

Aldi i promocje na kawę

Promocje na kawę obejmują więc kilka różnych rodzajów produktów – od kawy rozpuszczalnej Jacobs, przez mieloną Lavazzę i Primę, aż po kilogramową kawę ziarnistą Eduscho. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zasadę naliczania rabatu, ponieważ w przypadku części ofert niższa cena dotyczy wyłącznie co drugiego opakowania. Nie zapominajmy również o limitach w przypadku produktów promocyjnych. W tym tygodniu wynoszą one cztery opakowania.

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