Polska szykuje kroki prawne wobec Rosji. Chodzi o zerwanie kluczowego kontraktu

Polska nie zamierza pozostawić kwestii zerwania kontraktu jamalskiego bez odpowiedzi. Co prawda umowa i tak kończyła się z końcem roku, ale działania Rosji sprawiły, że kontrakt przestał obowiązywać przed czasem, co zdaniem rządu, daje podstawy do domagania się odszkodowania od Kremla. „Polska będzie domagała się od Rosji odszkodowań za zerwanie kontraktu gazowego i wstrzymanie dostaw tego surowca” – powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej premier Mateusz Morawiecki.

Wojna energetyczna Rosji

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał także, że Rosja jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zbrojnej inwazji na Ukrainę, już od miesięcy prowadziła wobec Europy szantaż energetyczny. Pierwsze oznaki tych działań było widać już w wakacje zeszłego roku. Gazprom ograniczał dostawy gazu do magazynów w Zachodniej Europie, co przekładało się na znaczące podwyżko cen na rynku gazu, a to prowadziło niepewności nie tylko dla przemysłu, ale także obywateli.

Szef rządu ocenia, że decyzja o zaatakowaniu Ukrainy jest aktem desperacji ze strony Władimira Putina, który w ten sposób próbuje jeszcze bronić energetycznego status quo i swoich wpływów w niemal wszystkich krajach Europy.

„Agresja na Ukrainę to jeden z ostatnich akordów ery węglowodorów, próba obrony przez Rosję status quo. Rosja zdaje sobie znakomicie sprawę ze zmiany, która nadchodzi. Także my powinniśmy zdać sobie z tego sprawę. Stawiając na nowe technologie, mamy szansę zwiększyć naszą niezależność, podnieść konkurencyjność bez ponoszenia kosztów” – powiedział premier.

