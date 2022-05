UE chce pozwolić krajom płacić w rublach za gaz. Morawiecki rozczarowany

W piątek wieczorem Francja, która sprawuje prezydencję w radzie UE, zwołała nieoczekiwane spotkanie grupy roboczej unijnych dyplomatów. Jak informuje Bloomberg, spotkanie było poświęcone nowym rozwiązaniom, jakie chce wprowadzić UE, aby umożliwić płacenie za gaz w rublach bez naruszania unijnych sankcji.

Płacenia za gaz w rublach zażądał Władimir Putin, grożąc, że odetnie gaz krajom, które się do tego nie zastosują. Taki krok został podjęty już w stosunku do Polski i Bułgarii.

- Z pewnym rozczarowaniem dostrzegłem, że następuje przyzwolenie na płacenie za gaz w rublach coś, do czego dążył Putin – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Nowy unijny plan przewiduje, że otworzenie przez europejskie firmy kont w dolarach lub w euro w Gazprombanku i dokonywanie na nie wpłat w tych walutach nie będzie uznane za złamanie sankcji. Komisja Europejska nie wypowiedziała się jednak, czy złamaniem sankcji byłoby założenie także konta w rublach i przewalutowanie płatności pomiędzy kontami.

Polska przeciwna płaceniu Rosji za gaz w rublach

Według źródeł PAP Polska i Holandia skrytykowała pomysł Komisji Europejskiej, aby ugiąć się pod żądaniami Putina. Z kolei pomysł poparły m.in. Niemcy, Francja, Węgry i Włochy.

- Jesteśmy w tyglu geopolitycznej zmiany i nie możemy dopuścić do tego, by Rosja szantażowała nas wszystkich. Jeśli oni tam to wszystko zrozumieją, to wierzę, że będzie to też bardzo ważny czynnik, który doprowadzi do szybszego zakończenia wojny – ocenił Mateusz Morawiecki.

W ostatnich dniach Rosja groziła, że może odciąć dostawy gazu do Finlandii. W sobotę miała także odciąć dostawy energii elektrycznej do tego kraju.

