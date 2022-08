Ważne odkrycie PGNiG. W Wielkopolsce natrafiono na nowe złoże gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o ważnym okryciu. Chodzi o nowe złoże gazu ziemnego, które położone jest na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo, na koncesji Pniewy-Stęszew, w środkowej części Wielkopolski. Na zaazotowany gaz natrafiono na głębokości 3640 metrów podczas wykonywania odwiertów poszukiwawczych.

Gaz nowego złoża starczy na ponad 16 lat

Gdy PGNiG rozpocznie eksploatację nowego złoża odwierty, pozwolą na wydobycie 40 milionów metrów sześciennych zaazotowanego gazu rocznie. W przeliczeniu na gaz wysokometanowy daje około 32 milionów metrów sześciennych rocznie. Pojemność nowo odkrytego złoża oszacowano na około 650 mln m sześc., co oznacza, że jeśli intensywność wydobycia nie zostanie zwiększona, to z nowego złoża będzie można prowadzić eksploatację przez ponad 16 lat.

– Wydobycie krajowe to jeden z filarów bezpieczeństwa dostaw gazu dla polskich odbiorców. Systematycznie prowadzimy poszukiwania nowych złóż oraz inwestujemy w zagospodarowanie już rozpoznanych zasobów, aby utrzymać produkcję gazu na stabilnym poziomie. Efektem tych działań jest m.in. odkrycie złoża Sierosław w Wielkopolsce, zawierającego ok. 650 mln m sześc. gazu ziemnego – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Otwór wiercony od czerwca

„Złoże Sierosław znajduje się w utworach geologicznych czerwonego spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej PGNiG w zachodniej Polsce. Lokalizacja odwiertu Sierosław-2H została wytypowana w oparciu o analizę wyników badań geofizycznych zrealizowanych metodą trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Otwór był wiercony od kwietnia do czerwca 2022 roku, po czym wykonano test produkcyjny, który potwierdził opłacalność eksploatacji nowo odkrytych zasobów” – czytamy w komunikacie spółki.

– To odkrycie to duży sukces specjalistów z Grupy Kapitałowej PGNiG, możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik badawczych i zaawansowanych metod wierceń kierunkowych. Wiedza i doświadczenie PGNiG w tym zakresie, będą dalej rozwijane po połączeniu z PKN ORLEN. To właśnie specjaliści z PGNiG będą stanowić trzon jednego z centrów kompetencyjnych nowego podmiotu, które będzie odpowiadało za obszar poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. Gwarantuje to dalszy dynamiczny rozwój własnego wydobycia węglowodorów już w ramach koncernu multienergetycznego – dodała Prezes PGNiG.

Korzyść dla kraju i samorządów

Spółka podkreśla, że sukces ostatnich odwiertu oznacza, że poszukiwania w tym obszarze będą prowadzone dalej. Natrafienie na nowe złoża oznacza bowiem nie tylko korzyść dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także znaczące korzyści finansowe dla samorządów, na których terenie dokonywane są kolejne odkrycia.

„Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają bowiem obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależnioną od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy, powiaty, województwa, na których terenie znajduje się złoże, oraz, dodatkowo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym beneficjentem są gminy, które otrzymują 60 proc. należnej opłaty. Część przypadająca na powiaty i województwa wynosi po 15 proc. a w przypadku NFOŚiGW – 10 procent. W ubiegłym roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej PGNiG przekazało na rzecz samorządów około 125 mln zł, przy czym najwięcej, bo ponad 54 mln zł, otrzymały jednostki z województwa wielkopolskiego” – napisano.

