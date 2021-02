Przekop Mierzei Wiślanej skuty lodem. Nowe nagranie z placu budowy

Śnieg, lód i siarczysty mróz. Tak jeszcze tydzień temu wyglądał plan budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Generalny wykonawca prac – konsorcjum NDI/Besix – pokazało nagrania z postępu prac. Mimo niesprzyjających warunków były one kontynuowane.

Firma prowadziła prace narzutowe w części morskiej. „Zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali i wykopów pod pale CFA w śluzie Kanału Żeglugowego” – czytamy w komunikacie Urzędu Morskiego w Gdyni, który jest zleceniodawcą prac. Dzięki pogłębieniu akwenu w obszarze basenu morskiego Portu Osłonowego na Zatoce Gdańskiej możliwe jest też przyjmowanie statków transportujących kamień hydrotechniczny ze Skandynawii.

– Do budowy pierwszego etapu potrzebujemy 390 tys. ton kamienia, z czego ponad połowa została już dostarczona na miejsce inwestycji. Służy on do umacniania falochronów – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Montaż mostów

Trwa również montaż konstrukcji stalowych obu mostów, które będą przebiegać nad kanałem żeglugowym.

– Montowane są elementy mechaniki i hydrauliki mostu południowego. Przyspawano też na nim wszystkie elementy ramy głównej – informuje Jacek Szymański, dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix.

