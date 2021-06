Horała: To będzie przełom. Warszawa i Łódź funkcjonalnie staną się jednym miastem

Ruszyły prace przy budowie trasy kolejowej Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Fabryczna. Już w 2027 roku mają na niej jeździć pociągi z prędkością do 250 km/h, co zgodnie z planem, pozwoli na dotarcie z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego w 15 minut, a do Łodzi w 45 minut.

Trasa Warszawa–CPK–Łódź to przełom

– Ten plac budowy jest też symbolem przełamania niemożności. To praca, która będzie służyła nam jeszcze wiele lat i będzie wzmacniać potencjał rozwojowy Polski, a to główne zadanie Polskiego Ładu – mówił na konferencji prasowej podczas inauguracji budowy warszawskiej części projektu premier Mateusz Morawiecki.

– To będzie przełom. Pamiętam takie czasy, gdy między Łodzią a Warszawą funkcjonowały połączenia lotnicze. Gdy powstanie nowa trasa, to funkcjonalnie Warszawa i Łódź staną się jednym miastem. Nie będzie problemy, aby np. z jednego do drugiego miasta pojechać na zakupy, czy do kina – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Trasa ma być gotowa w 2027 roku. Jest to plan niezwykle ambitny i wymaga np. zmian prawnych – dodał.

Całość projektów kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to około 1800 km nowych linii, których budowa ma być zakończona do 2034 roku. Dzięki temu ma powstać 12 nowych tras kolejowych.

Cyberataki na członków rządu

Już dziś o godzinie 9 w Sejmie odbędą się utajone obrady, podczas których posłanki i posłowie wysłuchają informacji na temat cyberataków, które dotknęły w ostatnich dniach m.in. członków rządu. To pierwsze od początku posiedzenie, na którym parlamentarzyści mają obowiązek stawienia się osobiście. Nie będzie możliwości obrad zdalnych. Co usłyszą na posiedzeniu posłowie i Kto stał za atakami?

– Ja tego nie wiem. Ale mogę powiedzieć ogólnie, że nasz duży sąsiad, jest w wielu kwestiach słaby, ale w kwestiach dezinformacji niestety radzi sobie dobrze. Destabilizowanie regionu jest w interesie Rosji. Kiedyś na jednej z prywatnych skrzynek miałem informacje, że o 3 w nocy były próby logowania z Petersburga. Oczywiście mnie tam nie było – powiedział Marcin Horała.

Wspomniał także, że członkowie rządu zostali już poinformowani, w jaki sposób mogą zabezpieczać swoje komputery.

– Takie zabezpieczenia, są jak dobre drzwi. Nie ma takich drzwi i takiego zamka, które zapewnią, że nikt się do nas nie włamie, ale dostępne cenowo i dostępne są takie, które znacząco zwiększają nasze bezpieczeństwo – powiedział wiceminister.

