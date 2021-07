Via Baltica z kolejnymi fragmentami. Kierowcy pojadą nimi jeszcze w tym miesiącu

Via Baltica nabiera kształtów. Jeszcze w lipcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odda do użytku trzy kolejne fragmenty drogi ekspresowej S61. Chodzi o odcinki od Łomży Kolna do Stawisk i ze Stawisk do Szczuczyna. Dziś lub jutro kierowcy pojadą już nowym, 17-kilometrowym fragmentem na odcinku Śniadowo-Łomża – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Via Baltica. GDDKiA otwiera nowe odcinki S61

Łącznie w lipcu do sieci dróg ekspresowych dołączą odcinki o długości 51 kilometrów. Via Baltica, która jest jednym ze strategicznych projektów infrastrukturalnych rządu Zjednoczonej Prawicy, staje się więc powoli rzeczywistością. Trasa ma połączyć Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Trasa skład się także z 90-kilometrowego fragmentu trasy ekspresowej S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej.

To jednak nie koniec rozwoju trasy łączącej Polskę z krajami bałtyckimi. Dokończenie arterii planowane jest na 2024 rok, ale już w przyszłym roku ma liczyć około 150 km samej S61, zapowiada Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Opóźnienia w budowie Via Baltica

Według pierwotnych planów 2022 roku miał być datą zakończenia budowy całego projektu, Ministerstwo Infrastruktury jednak przeszacowało, a następnie przyszła pandemia. Szef resortu twierdził, że nie zatrzymała ona polskich budów, ale wpłynęła m.in. na ceny surowców i spowolniła ich dostawy. Obecnie zakończenie wszystkich robót przesunięto o dwa lata.

