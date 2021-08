8 mld zł dla samorządów. Morawiecki: Za czasów Tuska „zwinąć asfalt, zgasić światło”

Rząd pracuje nad ustawą w ramach której do samorządów ma trafić 8 miliardów złotych. Fundusze mają być przekazywane na podstawie specjalnego algorytmu, który będzie brał pod uwagę różnicę między najbogatszymi a najbiedniejszymi powiatami. Premier zaznaczył, że będzie to bezzwrotne finansowanie nawet do 95 proc. kwoty.

– Samorządowy Polski Ład składa się z 3 filarów. Pierwszy to stabilizacja dochodów bieżących. Aby w tym pomóc rząd przygotuje w ciągu 2 tyg. ustawę, w której przekażemy 8 mld zł w IV kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych. Drugi filar to filar stabilizacji tych dochodów. Dochody podzielone tak, żeby przewidywalnie wpadały do kasy budżetu gminy czy miasta – o to samorządowcy apelowali i wprowadzamy odpowiednie mechanizmy wzrostu. Trzeci filar to rozwój i subwencja inwestycyjna, która będzie przekazywana samorządom co roku, którą jesteśmy w stanie wygospodarować dzięki stabilizacji finansów publicznych. Po lipcu mamy 30 mld nadwyżki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział także, że działania rządu Zjednoczonej Prawicy są przeciwieństwem tego, co działo się za czasów rządów PO-PSL. Powiedział, że tamte czasy można w samorządach podsumować hasłem „zwinąć asfalt, zgasić światło”.

