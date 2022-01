NIK nie zostawia suchej nitki na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jest lista zarzutów

„Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce, czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego już na starcie ma opóźnienie” – czytamy na samym początku raportu Najwyższej Izby Kontroli. „NIK wskazuje, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone” – czytamy także. Już początek raportu nie nastraja optymistycznie. Dalej jest jeszcze gorzej.

Potrzebna dogłębna analiza budowy CPK

Duże wątpliwości NIK budzą między innymi koszty projektu, szczególnie w zestawieniu z kryzysem w branży lotniczej, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Organ kontrolny uważa, że w sprawie opłacalności powinna zostać przeprowadzona kolejna analiza, która weźmie pod uwagę obecne realia.

„W ocenie NIK, niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści, zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju. Szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii” – napisano w raporcie.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła również poważne zarzuty wobec braku odpowiednich analiz i uzasadnienia ekonomicznego projektu. „Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w Koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego uzasadnienia biznesowego, w tym m.in. harmonogramu związanego z powstawaniem kosztów i korzyści, wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści oraz oszacowania korzyści utraconych” – czytamy w raporcie.

Budowa CPK opóźniona od samego początku

Suchej nitki NIK nie zostawia także na przedstawionym harmonogramie realizacji projektu. Został on nazwany "ogólnikowym", co w przypadku tak złożonego i tak drogiego przedsięwzięcia brzmi wyjątkowo niepokojąco.

Harmonogram realizacji CPK miał ogólnikowy charakter i wskazywał niemożliwe do dotrzymania terminy realizacji poszczególnych zadań – pisze NIK.

Izba wskazuje m.in., że przyjęto bardzo ambitne założenia, że w niespełna dwa miesiące od przyjęcia koncepcji CPK zostanie uchwalona specjalna ustawa regulująca projekt. W pięć miesięcy miał być przygotowany także Program Wieloletni. Tak się jednak nie stało. Prace nad tym drugim trwał nie pięć miesięcy a trzy lata.

Koszty CPK nie są do końca znane

NIK wskazuje także, że do tej pory nie wykonano studium wykonalności dla całego projektu. W związku z tym nie są znane warunki osiągnięcia zakładanych celów. Nie da się też sporządzić kompleksowego planu finansowego inwestycji. Nakłady na CPK do końca 2020 r. wyniosły ok. 96,5 mln zł.

