Szmyhal: Ukraina dostosuje szerokość torów do europejskich szlaków kolejowych

Transport towarów, a także ruch pociągów pasażerskich z Ukrainy do Polski zostanie ułatwiony. W rozmowie z agencją Interfax premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że planowane są inwestycje, polegające na dostosowaniu szerokości torów kolejowych do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. W krajach byłych republik radzieckich tory są szersze. Tak jest na Białorusi, podobnie nadal sytuacja wygląda na Ukrainie. Pociągi przyjeżdżające do Polski z obu krajów, muszą być na granicy wymieniane. Europejski rozstaw szyn to 1435 mm. Na Ukrainie obowiązuje rozstaw 1520 mm.

– Ukraina rozpocznie stopniową budowę europejskiej kolei, aby połączyć ukraińską kolej z UE – powiedział jednak premier Denys Szmyhal podczas posiedzenia rządu. Taka deklaracja niezwykle ułatwiłaby komunikację w niedalekiej przyszłości.

Polska pomoże w eksporcie ukraińskiego zboża

16 maja odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy, a także przedstawicieli Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Podjęto decyzję o utworzeniu „korytarzy solidarności”, czyli łatwych sposobów na eksport ukraińskiego zboża m.in. przez Polskę.

– Ukraina ma potrzeby eksportowania 5 mln ton zbóż miesięcznie. Brak eksportu stworzy problemy na świecie w takich regionach jak Bliski Wschód, Afryka Północna, możemy spodziewać się poważnych problemów – mówił Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi. – Trzy dni temu Komisja Europejska opublikowała komunikat, który wprowadza koordynację pomocy Ukrainie na poziomie całej Unii Europejskiej także w kwestii eksportu. To m.in. udostępnienie niezbędnego sprzętu jak wagony, barki do transportu rzecznego i całą logistykę transportową. To także ułatwienie odprawy celnej na granicach, no i wreszcie pomoc w tym, żeby ukradzione przez Rosję zboże nie trafiło z powrotem na rynek i żeby Rosja nie była beneficjentem swoich przestępstw – dodał.

