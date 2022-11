Autostrada A1 poszerzona. „Mamy dwie jezdnie”

Autostrada A1 została poszerzona na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinku kolejnych siedmiu kilometrów kierowcy mają od piątku 25 listopada do dyspozycji aż trzy pasy w każdą stronę.

Autostrada A1 poszerzona

Kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni autostrady, które mają po trzy pasy ruchu. Przez ostatnie miesiące samochody mogły się poruszać tylko po jednej jezdni, na której obowiązywał ruch w obu kierunkach. Oznacza to, że poruszanie się autostradą z trzema pasami możliwe jest już od Trójmiasta, aż do granicy z Czechami.

GDDKiA przypomina jednak, że oddanie kolejnego fragmentu autostrady nie oznacza, że można się po nim poruszać z prędkością 140 km/h. Urząd przypomina, że kierowcy w dalszym ciągu znajdują się bowiem na placu budowy.

„Jadący w kierunku południowym, mimo że mają do dyspozycji jezdnię o trzech pasach ruchu, mogą poruszać się z prędkością 100 km/h. Na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi, po której dotychczas jeździliśmy w obu kierunkach, sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Wykonawca dopiero teraz będzie mógł usunąć tzw. separatory i nanieść docelowe oznakowanie poziome. Do chwili zakończenia tych prac będzie tu obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. Oceniamy, że przy obecnej pogodzie zajmie to około miesiąca. Dopiero wówczas limit prędkości zostanie podniesiony do 100 km/h dla jadących w stronę Łodzi i Gdańska” – czytamy w komunikacie.

Inwestycja za ponad 2,8 miliarda złotych

Całkowity koszt poszerzenia autostrady na całej jej długości szacowany był na 3,5 miliarda złotych. Tyle wynosi bowiem całkowity budżet projektu, z którego blisko 1,7 mld zł pochodzi z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg – A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy – to ponad 2,8 mld zł” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

