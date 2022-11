Via Carpatia zostanie poszerzona. Jest kluczowa ze względów strategicznych

Via Carpatia, czyli na obszarze Polski droga ekspresowa S19, jeszcze do niedawna miała znaczenie głównie polityczne. Była oznaką wspólnego projektu łączenia północy z południem Europy. Trasa, która wiedzie wzdłuż wschodniej granicy Polski, ma finalnie połączyć Litwę, Słowację, Węgry. Rumunię, Bułgarię i Grecję. W realiach wojny w Ukrainie nabrała jednak dodatkowego znaczenia.

Via Carpatia zyska drugą nitkę

GDDKiA poinformowała 21 listopada o wyborze wykonawcy inwestycji, która zakłada poszerzenie S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Koszt modernizacji sięgnie ponad 272 milionów złotych, a zrealizuje ją firma Strabag.

„Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasmową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

– Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą pierwszą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 21 zadań o łącznej długości blisko 275 km i wartości około 10,5 mld zł – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga o znaczeniu strategicznym

Należy przypomnieć, że S19 jest obecnie drogą o znaczeniu strategicznym. Prowadzi ona bowiem m.in. do kluczowego z punktu widzenia dostaw uzbrojenia i pomocy humanitarnej dla Ukrainy portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. GDDKiA nie ukrywa, że usprawnienie dojazdu do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce, to dwa główne cele przeprowadzanej inwestycji.

„Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna” – czytamy także w komunikacie.

Czytaj też:

Zamieszanie ws. progów zwalniających na autostradach. GDDKiA zabrała głos

Czytaj też:

Kolejny odcinek Via Carpatia oddany do użytku na majówkę. O krok od połączenia Rzeszowa z Lublinem