Via Carpatia z kolejnym odcinkiem i nowym patronem. Od dziś to trasa im. Lecha Kaczyńskiego

Kolejne odcinki trasy S19, czyli polskiego odcinka Via Carpatia, zostały oddane do użytku. Łącznie to ponad 47 kilometrów. Chodzi o trzy odcinki od Kraśnika do Janowa Lubelskiego i od Lublina do Niedrzwicy Dużej. Całkowity koszt lubelskiego fragmentu trasy to ponad 2,5 miliarda złotych. Niemal połowa pochodzi z dotacji europejskich.

Nowy odcinek Via Capratia do granicy ze Słowacją

15 grudnia Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęciu przetargu na kolejny odcinek trasy, tym razem między Duklą a Barwinkiem, czyli do granicy ze Słowacją. Jak przyznano, jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów trasy pod względem budowlanym.

„Zakres inwestycji obejmuje budowę 18,2 km odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, z zatokami awaryjnymi. W ramach zadania, w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19, wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

– Nowoczesna i bezpieczna droga ekspresowa S19 jest potrzebna całej Polsce Wschodniej. Będzie swoistym motorem napędzającym gospodarkę zarówno Podkarpacia, jak innych regionów, przez które będzie przebiegać – powiedział podczas podpisania przetargu na kolejny fragment trasy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Via Carpatia im. Lecha Kaczyńskiego

Polska część trasy ma nie tylko nowy odcinek, ale także nowego patrona. Inwestycji nadano dziś im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Mój brat miał jednolity życiorys i był człowiekiem dobrym i życzliwym. Pomagał innym, gdy tylko mógł. Był bardzo dobrym prawnikiem i pomógł bardzo wielu ludziom, dzięki swoim możliwościom – powiedział podczas ceremonii nadania patrona, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Pomysłodawcą budowy międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, który spajałby kraje naszego regionu, był prezydent RP Lech Kaczyński. W 2006 roku w Łańcucie została podpisana w tej sprawie deklaracja między Polską, Litwą, Słowacją i Węgrami – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

