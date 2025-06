Estakada ES-119 z nagrodą. Usprawnia drogę w okolicy Bałtyku

Estakada ES-119, zlokalizowana w ciągu obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze ekspresowej S6, została uhonorowana Dyplomem Honorowym w konkursie „Dzieło Mostowe 2024”. Kapituła Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej doceniła praktyczne wdrożenie nowoczesnych technologii inżynieryjnych w jej realizacji. Nadzór nad wyróżnioną inwestycją sprawowała Grupa Lafrentz.

— Za tym sukcesem stoją konkretni ludzie – projektanci, inżynierowie, partnerzy i wszyscy, którzy na co dzień angażują się w realizację inwestycji drogowych. Dzięki ich wiedzy i współpracy mogliśmy pokazać, że innowacje w infrastrukturze to nie tylko hasło, ale realna zmiana na placu budowy – podkreśla Maciej Durski, prezes zarządu Grupy Lafrentz.

Estakada ES-119 – trudne warunki geotechniczne i unikalna technologia budowy

Budowa wyróżnionej estakady ES-119 rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku i zakończyła 15 lipca 2024 roku, kiedy udostępniono jezdnię lewą w kierunku Szczecina. Jezdnia prawa w kierunku Gdańska została oddana do ruchu 16 sierpnia 2024 roku. Realizacja tego obiektu była jednym z największych wyzwań na trasie S6 ze względu na skomplikowane warunki geotechniczne, w tym liczne poziomy wodonośne i wody artezyjskie pod wysokim ciśnieniem.

— Pierwotna koncepcja przewidywała poprowadzenie drogi S6 pod linią kolejową nr 202 w wykopie zabezpieczonym żelbetową wanną postawioną na palach. Jednak ze względu na trudne warunki hydrogeologiczne oraz ryzyko katastrofy ekologicznej, zdecydowano się na zmianę koncepcji i budowę estakady nad linią kolejową – wyjaśnia Andrzej Dudziński, Inżynier Kontraktu, Lafrentz Consulting.

To rozwiązanie pozwoliło zminimalizować ryzyko trwałej zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie Góry Chełmskiej, uniknąć głębokiego wykopu pod linią kolejową i ograniczyć kosztowne wzmocnienia gruntu oraz ryzyko przebić hydraulicznych.

– Realizacja tego obiektu była ogromnym wyzwaniem inżynierskim – zarówno ze względu na złożone warunki hydrogeologiczne, jak i konieczność zapewnienia bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej – podkreśla Roman Zawodziński, Inspektor Robót Mostowych, Lafrentz Consulting.

Czytaj też:

Najbogatsza Polka stawia na wiatr. Polenergia zbuduje gigantyczne farmy na Bałtyku

Estakada ES-119 – nadbałtycka komunikacja usprawniona

Estakada ES-119 to nowoczesna technologicznie budowla mostowa, wyposażona w systemy stałego monitoringu konstrukcji – m.in. pomiary naprężeń w betonie i stali zbrojeniowej oraz sprężającej, ugięć przęseł, przemieszczeń podpór oraz obciążeń łożysk. Pozwala to na szybką detekcję przekroczeń wartości progowych, co istotnie wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji. Ponadto zastosowano materiały kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym. Obiekt wyposażony jest również w monitoring wizyjny zsynchronizowany z systemem ważenia pojazdów. Najważniejszą kwestią pozostaje jednak to, że zapewnia ona bezkolizyjny ruch pojazdów nad istniejącą linią kolejową i drogą powiatową, a przede wszystkim znacznie usprawnia komunikację w okolicach Bałtyku.

Czytaj też:

Magazyny w Polsce. Elastyczność najmu i rosnące pustostanyCzytaj też:

Nowy trend na rynku magazynów. Tego szuka MŚP