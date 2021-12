Białoruś wprowadza zakaz importu żywności. Na czarnej liście m.in. Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało właśnie, że otrzymało od Białorusi decyzję o zakazie wwożenia na teren kraju szerokiej listy polskich produktów rolno-spożywczych. Wśród krajów objętych sankcjami znalazły się także wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, USA, Kanada, Norwegia, Albania, Islandia, Macedonia Północna, Wielka Brytania, Czarnogóra i Szwajcaria. Zakaz obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku.

Zakaz importu towarów do Białorusi. Są wyjątki

„Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”. Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu” - czytamy w komunikacie MRiRW.

Na liście towarów objętych zakazem znalazły się:



mięso wołowe



mięso wieprzowe



mięso i produkty drobiowe



podroby, tłuszcze, kiełbasy



mięso solone, suszone i wędzone



mączka mięsna



mleko i produkcja mleczarska



warzywa, owoce, orzechy



wyroby cukiernicze, sól



Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów.

