Bayraktary, Javeliny i Buki to nie wszystko. Ukraińscy rolnicy znów w akcji

Armia ukraińskich rolników może się pochwalić prawie nową haubicoarmatą kalibru 152 mm 2S19 Msta-S. Po mniejszych, lub większych naprawach, będzie mogła służyć w – jak twierdzą internauci – jednej z najlepiej uzbrojonych armii świata. Internet obiegły kolejne zdjęcia ciągnika holującego jeden z rosyjskich pojazdów wojskowych. Ukraińscy rolnicy stali się już bohaterami memów, a ich ciągniki są przedstawiane jako największy koszmar rosyjskich czołgów.

Ukraińcy rolnicy pomagają wygrać wojnę informacyjną

Na bardzo ważny aspekt tego typu zdjęć i nagrań zwrócił uwagę dr Paweł Maranowski, socjolog z Collegium Civitas. Przyznał, że dzięki takim obrazkom, którym bardzo często nadaje się status mema, Ukraina ośmiesza rosyjskich najeźdźców, kpi ze zdolności dowodzenia dowódców i buduje kolejny symbol.

– Rosyjska armia ukazywana jest w mediach w sposób niekiedy prześmiewczy. Mamy do czynienia więc z kolejną symboliką i jej kreacją. Jej najlepszym przykładem jest rzekome uprowadzenie rosyjskiego pojazdu wojskowego przez ukraińskiego rolnika za pomocą ciągnika. Mówię „rzekome”, ponieważ nie znamy dokładnie całej historii, widzieliśmy w internecie tylko fragment nagrania, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma natomiast to, że dzięki taki obrazkom Ukraina wygrywa wojnę informacyjną, a opinia publiczna uwierzyła w słabość rosyjskiej myśli technicznej. Swoją drogą rosyjskie produkty nigdy nie miały dobrej opinii wśród Polaków i kojarzyły się raczej z tandetą, szczególnie w czasach PRL-u – tłumaczy dr Paweł Maranowski.

