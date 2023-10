Rząd wydłużył termin składania wniosków. Rolnicy mają czas do 30 października

Mamy dobre wieści dla rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. „Deklaracje można składać do 30 października” — podał resort rolnictwa w komunikacie. Rolnicy mogą to uczynić za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” . Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód u producentów rolnych.

Susza rolnicza występowała na terenie całego kraju

O szkodach poniesionych przez rolników mówi się już od kilku miesięcy. Jak wynika z danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa od 21 kwietnia do 20 czerwca na terenie całej Polski występowała susza rolnicza, która dotknęła wszystkich gatunków upraw. Najwięcej obaw dotyczyło stanu i kondycji zasiewów szczególnie na glebach lekkich, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i suszę.

Zdaniem ekspertów najgorzej sytuacja wyglądała w północnej i zachodniej części naszego kraju. Wielu plantatorów już w czerwcu liczyło straty spowodowane suszą. Pierwszy letni miesiąc przyniósł ze sobą tygodnie bez kropli deszczu. W kolejnych miesiącach także nie było zbyt wielu powodów do radości, gdyż punktowe opady nie poprawiły warunków wilgotnościowych. „Susza meteorologiczna nadal nie odpuszcza” — alarmowali wówczas eksperci.

Rolnictwo. Wnioski można składać przez aplikację suszową

31 lipca tego roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku. Stanowią one podstawę prawną do powoływania komisji, które oszacują szkody powstałe w wyniku suszy. Rolnicy, którzy są zainteresowani oszacowaniem strat, muszą zalogować się w aplikacji suszowej.

Wnioski należy składać indywidualnie drogą elektroniczną. Logowanie możliwe jest przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód. Procedura działania jest różna, zależy m.in. od tego czy rolnicy zgłosili szkodę po skoszeniu upraw, czy też nie skosili swoich upraw, czekając na oszacowanie strat przez komisję.

