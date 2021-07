„Moja Woda”. Pierwsze 41,5 mln zł na walkę z suszą

10 czerwca zakończył się nabór wniosków w programie „Moja Woda”. Jego celem jest "eliminacja suszy w Polsce przez zwiększenie retencji przy budynkach jednorodzinnych i rozsądne wykorzystywanie zgromadzonych wód".

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska poinformowała w czwartek w Sejmie, że bo tej pory do beneficjentów trafiło 41,5 mln zł. W przemówieniu podkreślała, jak ważne jest podejmowanie działań, dzięki którym w naszym kraju nie zabraknie wody.

– Przez wcześniejsze decyzje rezygnacji z dużych terenów zielonych na rzecz zwiększonej ilości betonu bardzo często dochodzi do tego, że sieci nie są w stanie odbierać tak dużej ilości wody, dochodzi do lokalnych podtopień, czy nawet powodzi miejskich. Każde działanie, które zatrzymuje tę wodę, jest działaniem słusznym, które wspieram y – mówiła.

„Moja Woda” – założenia programu

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Łączny budżet programu to 100 mln zł. Każda z inwestycji może być dofinansowana w formie dotacji do kosztów kwalifikowanych w 80 proc., przy czym maksymalne wsparcie to 5 tys. zł.

