Złoty jacht o wartości 78 mln złotych jest w Londynie. „Klasy nie kupisz”

Jacht Bellami może pomieścić 12 osób w sześciu kabinach. Na pokładzie znajduje się także… basen, spa oraz salon fryzjerski. Gdyby luksusów było mało, osoby, które decydują się na podróż opisywanym jachtem mogą również skorzystać z jacuzzi, a także wypożyczyć złote skutery wodne. W każdym z pokoi są ogromne okna, które umożliwiają klientom podziwianie pięknych widoków.

Jacht został w nietypowy sposób odnowiony tuż przed prestiżowym wydarzeniem, jakim niewątpliwie jest londyński Fashion Week. Modowy event przyciąga do miasta wiele osobistości. Jacht pokryto folią imitującą chrom w kolorze złotym. Trzeba jednak przyznać, że nie wszystkim przypadł do gustu. „To groteskowe. To po prostu pokazuje, że niektórzy ludzie mają więcej pieniędzy niż rozsądku”, „Klasy nie kupisz” – komentowali sceptycznie nastawieni mieszkańcy Londynu.

Folię imitującą chrom w kolorze złotym często wykorzystują właściciele samochodów. Oklejając nią pojazd w szybki sposób można odnowić auto. Podoba Wam się to rozwiązanie? Jak oceniacie walory estetyczne jachtu Bellami?