Kolejna wpadka amerykańskich linii lotniczych. Pomyliły Kraków z Gdańskiem

Linie lotnicze American Airlines od 7 maja będą oferowały bezpośrednie połączenie z lotniska O'Hare w Chicago do Krakowa. To właśnie w okolicach amerykańskiego portu lotniczego pojawiła się niedawno reklama, która wywołała spore zamieszanie. Na billboardzie, na którym przewoźnik chwali się otwarciem nowego połączenia, Kraków zilustrowano... panoramą Gdańska. To kolejna wpadka tych linii lotniczych. Pod koniec września zeszłego roku, w sieci pojawił się bowiem również ciekawy spot reklamowy.

Niefortunny spot

W spocie zaprezentowano listę miast, do których już w 2020 roku będzie można polecieć dzięki usługom przewoźnika. Oprócz Tel Awiwu, Budapesztu, Pragi czy Casablanki zapowiedziano połączenia do Krakowa. Przy okazji Raja mówił, co można zrobić w każdym z tych miejsc. I tak w Budapeszcie warto wziąć udział w rejsie po rzece, a w Casablance pójść na targ z przyprawami. Stolica Małopolski została ukazana jako dobre miejsce do „wypicia wódki z przyjacielem”, co wywołało burzę w komentarzach. Internauci zwracali uwagę, że takie ukazanie polskiego miasta jest krzywdzące, a sam Kraków słynie z wielu pięknych miejsc, które warto promować. Głos w sprawie zabrał także Jacek Majchrowski, który wysłał list do władz American Airlines.

