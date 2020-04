Tak wyglądało lądowanie gigantycznego Antonowa z kokpitu. Piloci udostępnili nagranie

Piloci Antonowa An-225 Mrija opublikowali nagranie z pierwszego lądowania w Warszawie. Największy samolot transportowy świata dostarczył dziś do Polski sprzęt medyczny z Chin. Na pokładzie znajdowało się m.in. 7 mln maseczek ochronnych. Łącznie w ładowni znajdowało się 80 ton sprzętu medycznego.

Nagranie z kokpitu

Na portalu YouTube pojawiło się nagranie z kokpitu, które przedstawia pierwsze lądowanie w Warszawie z punktu widzenia pilotów. Widać na nim m.in. manewr niskiego przelotu nad płytą lotniska i charakterystycznego lotniczego pozdrowienia, czyli manewry „machania skrzydłami”.

Na filmie można usłyszeć także całą komunikację z wieżą kontroli lotów na warszawskim lotnisku Chopina. Bardziej spostrzegawczy widzowie zobaczą także, jak wiele osób, mimo próśb, zebrało się wokół lotniska, aby podziwiać pierwszą wizytę olbrzyma w Warszawie.

Tylko jeden na świecie

Galeria:

An-225 Mrija – największy samolot świata

AN-225 po raz ostatni był widziany w Polsce w 2005 roku, gdy lądował na lotnisku w Pyrzowicach. Wcześniej w 2003 roku pojawił się również w poznańskim porcie lotniczym Ławica. Będzie to więc dopiero trzecia wizyta tego giganta w Polsce. Jest to tak rzadkie, ponieważ istnieje tylko jeden taki samolot. Mimo planów firma Antonow nigdy nie zbudowała kolejnych. Maszyna została skonstruowana z myślą o transporcie radzieckich promów kosmicznych. Nigdy jednak nie doszło do załadunku żadnego z nich. Każda godzina jego lotu to 18 ton zużytego paliwa lotniczego. Między innymi dlatego samolot, aby dolecieć z Chin, musiał wykonać międzylądowanie w Kazachstanie.

Czytaj także:

Największy samolot transportowy przyleciał do Warszawy. Tak wyglądało lądowanie