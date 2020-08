Są drogie w salonie i tanie w utrzymaniu. Jak Polacy widzą auta elektryczne?

Najnowszy raport ukazuje podejście Polaków do najpopularniejszych tez na temat samochodów elektrycznych. Zdaniem respondentów, auta na prąd są drogie, ale rzadziej trafiają do serwisu, a jazda nimi jest tańsza niż samochodami z silnikiem spalinowym. Raport został opublikowany przez InsightOut Lab (we współpracy z Volkswagenem).

Jakie jest podejście Polaków do fundamentalnych kwestii związanych z samochodami elektrycznymi? Reprezentatywna grupa ankietowanych miała za zadanie określić, na ile zgadza się lub nie zgadza się z popularnymi tezami dotyczącymi użytkowania samochodów na prąd. Tezy skupione były wokół najważniejszych czynników związanych z zakupem, eksploatacją i utrzymaniem samochodu:

Serwis auta elektrycznego jest tańszy niż samochodu spalinowego.



Auta elektryczne są mniej awaryjne niż samochody z silnikiem spalinowym.



Ogólny koszt utrzymania auta elektrycznego jest niższy niż samochodu z silnikiem spalinowym.



Auta elektryczne są drogie.



Drogie, ale tańsze

Teza mówiąca, że samochody elektryczne są drogie, jest najczęściej i najbardziej zdecydowanie wyrażaną spośród wszystkich tez, o jakie zapytano w badaniu. Zgadza się z nią aż 84 proc. badanych (odpowiedź „zdecydowanie zgadzam się” zaznaczyło 46 proc. ankietowanych).

Z badań zrealizowanych przez tych samych analityków w kwietniu 2020 roku wynika jednak, że jeśli ankietowani stanęliby przed wyborem, czy kupić auto droższe w zakupie, ale tańsze w utrzymaniu, czy może tańsze w zakupie, ale droższe w utrzymaniu, większość (82 proc.) wybrałaby to pierwsze (droższe w zakupie, ale tańsze w eksploatacji). Jednocześnie auta na prąd jawią im się jako te, za których utrzymanie płaci się mniej.

71 proc. badanych jest zdania, że jazda samochodem elektrycznym jest tańsza niż autem z silnikiem spalinowym. 27 proc. zdecydowanie zgadza się z tą tezą, a 44 proc. raczej się z nią zgadza. Również ogólne koszty utrzymania przemawiają na korzyść aut na prąd. Zdaniem 65 proc. ankietowanych są one niższe niż w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi.

Rzadziej w serwisie

23 proc. badanych nie wie, czy samochody elektryczne psują się rzadziej, czy częściej niż auta z silnikiem spalinowym. Wyraźna większość (61 proc.) pod tym względem uznaje jednak wyższość samochodów na prąd, zdecydowanie lub raczej zgadzając się z tezą, że auta elektryczne są mniej awaryjne niż samochody z silnikiem spalinowym. Ponadto zdaniem 45 proc. ankietowanych tańszy jest również serwis samochodu elektrycznego. Warto jednak podkreślić, że przy tej tezie znalazła się największa grupa niezdecydowanych. Na pytanie: „Na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, że serwis auta elektrycznego jest tańszy niż samochodu z silnikiem spalinowym?” 29 proc. ankietowanych odpowiedziało: „Trudno powiedzieć”.

Ile jest samochodów elektrycznych w Polsce?

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w Polsce jest zarejestrowanych 6 837 samochodów elektrycznych oraz 5 434 hybrydowych typu plug-in, co daje łączną liczbę 12 271 aut. Ich kierowcy mogą korzystać z 1 194 stacji ładowania rozmieszczonych w całym kraju.

