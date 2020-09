Uwaga kierowcy! Jutro kaskadowe kontrole, nie będzie litości

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą Road Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Road Safety Days to działania policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z „Wizją Zero” – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich użytkowników.

W ramach Road Safety Days policjanci będą przeprowadzać kaskadowe kontrole prędkości. Polegają one na tym, że za policjantami, którzy kontrolują, w pewnej odległości czekają ich koledzy, którzy weryfikują przestrzeganie prawa. Kierowcy doskonale wiedzą, że po minięciu policjantów, często naciskają gaz. Podczas kontroli kaskadowych jest to bardziej niż nierozsądne.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączyła się m.in. firma Screen Network poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: „Żyj i pozwól żyć innym”.