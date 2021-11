Unia Europejska zawiesza loty z siedmiu krajów Afryki. Obawia się nowego wariantu koronawirusa

Unia Europejska i Wielka Brytania podjęły decyzje o tymczasowym zawieszeniu lotów z siedmiu krajów Afryki południowej. Jest to podyktowane obawą o rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa. Loty do krajów członkowskich i na wyspy brytyjskie nie odbędą się z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe – poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nowy wariant koronawirusa. UE i Wielka Brytania zawieszają loty

O planowanym zawieszeniu wspomniała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która w porozumieniu z przedstawicielami państw członkowskich postanowiła wprowadzić tymczasowe zawieszenie lotów. Na podobny ruch zdecydowała się Wielka Brytania. Brytyjska Agencja Zdrowia twierdzi bowiem, że obecne szczepionki mogą być mniej skuteczne wobec wariantu nazwanego B.1.1.529 lub Omikron.

Jak można przeczytać na oficjalnym profilu polskiej ambasada w RPA, poprosiła ona obywateli polskich, którzy maja problem z wydostaniem się z RPA i powrotem do Polski ze względu na odwołane loty o zgłaszanie się do placówki z podaniem wszystkich danych kontaktowych. „MSZ zaleca jak najszybszy kontakt z liniami lotniczymi w celu ustalenia możliwości powrotu do kraju” – dodano w oficjalnym stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

