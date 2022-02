Ukraina odblokuje transport kolejowy do Polski. Minister Adamczyk podał datę

Pod koniec zeszłego roku Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły bezterminowy zakaz przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych z wybranych krajów do Polski. Pod koniec stycznia PAP informowała, że Koleje Ukraińskie opierały swoją decyzję o blokadzie na dwóch podstawach: jedną określały mianem „sytuacyjnej” i jest to „nagromadzenie wagonów”, a druga podstawa ma charakter „systemowy” i wynika z przestarzałej infrastruktury i polityki taryfowej.

Ukraina odblokuje transport kolejowy do Polski

W sobotę 5 stycznia na ten temat odbyło się spotkanie polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakowem w Krasiczynie, będące kontynuacją rozmów prowadzonych w ubiegłym tygodniu w Kijowie. Polski minister poinformował, że udało się uzyskać efekty.

„Dziękuję ministrowi infrastruktury Ukrainy za dobrą rozmowę. Tranzyt kolejowy przez Ukrainę do Polski ruszy 10 lutego” – napisał na Twitterze minister Adamczyk.

Rzecznik prasowy resortu infrastruktury Szymon Huptyś poinformował, że strona ukraińska zadeklarowała modernizację linii kolejowej łączącej ją z Polską.

