Słynna stępka pójdzie na złom? Wiceminister infrastruktury dementuje

„Przynajmniej cztery skupy złomu ze Szczecina otrzymały propozycję zakupu od Polskiej Żeglugi Bałtyckiej słynnej stępki, która miała być elementem pierwszego budowanego w szczecińskiej stoczni promu” – podał lokalny serwis wSzczecinie.pl. Jak czytaliśmy, informacja ta pochodziła od polityka Konfederacji działającego w regionie.

Stępka niezgody

Przypomnijmy, że stępka, o której mowa to przedmiot gorących dyskusji i konfliktów. Politycy PiS chwalili się stępką i traktowali ją jak symbol wielkich inwestycji stoczniowych w Szczecinie. Politycy opozycji wielokrotnie z kolei wskazywali, że stępka to raczej symbol nieudolności, ponieważ po planach wielkiej inwestycji w Szczecinie pozostała tylko ona, nie zaś rzeczone promy.

62-tonowa stępka, podał lokalny serwis, szykowana ma być do zezłomowania. Ofertę sprzedażową dostały co najmniej cztery skupy złomu, do których dotarł wSzczecinie.pl. – Od 6 lat jesteśmy karmieni propagandą odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie, a dzisiaj po wydaniu 14 milionów na projekt Batory, cała ta wizja jest sprzedawana na złom za 120 tysięcy złotych! – komentował w rozmowie z serwisem lokalny polityk Konfederacji Jakub Kozieł.

Marek Gróbarczyk dementuje

Jak jednak podaje Polska Żegluga Bałtycka w komunikacie, „próba wyceny rynkowej elementu konstrukcyjnego, tak by zaktualizować podstawy pozycji negocjacyjnej podczas rozmów o komercjalizacji, została zinterpretowana niezgodnie z intencją”.

„Definitywnie zaprzeczamy podjęciu decyzji o zezłomowaniu tego elementu. Intencją PŻB było oszacowanie wartości rynkowej pierwszej sekcji w celach księgowych jako kontynuacja prac prowadzonych w celu wykorzystania składnika rzeczowego inwestycji długoterminowej. Firma chce z jak najlepszym efektem ekonomicznym doprowadzić do funkcjonalnego zastosowania posiadanego elementu konstrukcyjnego. Tworzymy i aktualizujemy dokumentację w tym zakresie, prowadząc różnorodną korespondencję” – brzmi dalsza część oświadczenia.

Komunikat cytuje również wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. „Opozycja oczywiście może być totalna, ale dlaczego taka nieroztropna? Wykorzystuje każdą sekundę życia do atakowania, a można przez chwile się zatrzymać i zastanowić. Bo mijacie się z prawdą permanentnie” – pisze na Twitterze.

