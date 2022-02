PKP z ważną ofertą dla Ukraińców. Będą jeździć pociągami za darmo, a to jeszcze nie koniec

– Polscy kolejarze w najtrudniejszych dla nas chwilach przez pokolenia, zawsze odpowiadają na apel tych, którzy potrzebują pomocy – mówił podczas sobotniej konferencji prasowej na dworcu w Przemyślu minister Adamczyk, podkreślając, że i tym razem są oni gotowi do niesienia pomocy.

Wojna na Ukrainie. PKP Intercity udostępnia darmowe przejazdy

Minister poinformował, ze polscy kolejarze odpowiedzieli na apel stworzenia pociągu szpitalnego. Odpowiedzialny za jego powstanie ma być Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski. Adamczyk podkreślił, że pociąg będzie pomagał tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Na tym pomoc polskich kolejarzy się nie kończy. Adamczyk przekazał również, że Ukraińcy będą mogli za darmo poruszać się pociągami PKP Intercity po terenie naszego kraju. – Zarząd PKP Intercity podjął decyzję, że przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity – przekazał szef resortu infrastruktury.

Adamczyk zaapelował również, aby do inicjatywy dołączyli kolejni przewoźnicy. – Z tego miejsca pragnę zwrócić się z apelem do wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, do wszystkich organizatorów transportu miejskiego, transportu publicznego, aby dołączyli do tej inicjatywy – mówił.

– Wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, powinniśmy nieść tę pomoc. Pomóżmy im bezpiecznie poruszać się po terenie naszego kraju. Wiem, że obywatele Ukrainy dzisiaj szczególnie ufają polskim kolejom, chcą jechać pociągami – zaznaczył.

Wojna Rosja – Ukraina. Śledź relację na żywo

Sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej jest bardzo trudna. Wielokilometrowe korki ciągnął nie po obu jej stronach. Ukraińcy próbują uciekać z kraju objętego wojną, ale nie brakuje również takich, którzy chcą wrócić na Ukrainę, aby chwycić za broń i walczyć o niepodległość ojczyzny.

– Rodzina w domu, dzieci małe w domu. Nie mają teraz ani ojca, ani matki. Same zostały – mówiła w rozmowie z naszym reporterem, który jest przy granicy jedna z Ukrainek, która czeka na wjazd do swojego kraju. – Jakby nikogo nie było w domu, to byśmy zostały w Polsce, ale trzeba jechać – dodała jej znajoma. Inni mówili krótko, że chcą bronić kraju.

Najnowsze rzetelne informacje o sytuacji na Ukrainie znajdziesz w naszej relacji

Czytaj też:

Zełenski z mocnym apelem ws. SWIFT: Mam nadzieję, że Niemcy i Węgry będą miały odwagę