Majówka z PKP Intercity. Dokąd pojedziemy w długi weekend?

Majówka z PKP Intercity to dobry plan na wyruszenie w upragnioną podróż. Spółka udostępniła dodatkowe pociągi z Warszawy w różne rejony kraju. Sprawdźmy nowe połączenia zorganizowane przez PKP Intercity specjalnie na majówkę.

Długi weekend nad morzem

Zmiany w rozkładzie jazdy pozwolą nam na szybki dojazd ze stolicy na Mazury. Cała trasa zajmuje jedynie 2,5 godziny drogi. Dzięki temu na miejscu będziemy już o 10:00. Nieco dłużej zajmie nam podróż na majówkę z Warszawy czy Poznania do Trójmiasta. Jednak piątkowe połączenie z Wielkopolski pozwoli nam obejrzeć nadmorski zachód słońca. W Gdańsku będziemy już o 19:55.

Majówka z PKP Intercity również w górach

PKP Intercity przygotowało również ofertę dla miłośników górskich podróży. Z Warszawy do Kotliny Kłodzkiej zabierze nas pociąg IC Śnieżka. Przejeżdża on również przez Szklarską Porębę Górną. Z Katowic i Krakowa w tym kierunku kursować będzie TLK Wetlina. Kraków otrzymał również specjalne połączenie na majówkę do Karkonoszy pociągiem TLK Sudety.

Regularnie w ciągu roku klienci korzystać mogą z pociągu TLK Bieszczady. Kursuje on zwykle na trasie Kraków — Zagórz. W majówkę wyjątkowo dojeżdżać on będzie aż do Łupkowa (granica Beskidu Niskiego i Bieszczad). Turyści skorzystać mogą także z nowych połączeń na Beskid Śląski. Po modernizacji linii do Wisły dojedziemy tam dwoma pociągami — IC Kormoran oraz IC Daszyński.

PKP Intercity również za granicą

Jakby podróży było mało, PKP Intercity przygotowało na majówkę również wygodne połączenia zagraniczne. Z Wrocławia do Berlina można dojechać dwoma różnymi pociągami w ciągu dnia. Skład Nightjet oraz Wawel dojeżdżają do niemieckiej stolicy w 4,5 godziny.

Więcej połączeń otrzymają pasażerowie planujący wyjazd do Czech. Z Warszawy, Krakowa i Przemyśla do Pragi dojedziemy aż czterema kursami. Są to dwa pociągi IC Silesia, TLK Galicja oraz IC Cracovia. Wszystkie z nich przejeżdżają przez Katowice, co spodobać się może turystom ze Śląska.

Polskie Koleje Państwowe oferują także wygodne przejazdy do Austrii. Codziennie na trasie Warszawa — Katowice — Wiedeń kursują trzy połączenia. Do Wiednia istnieje również możliwość dojechania z Przemyśla przez Kraków.

Jeśli ktoś jest zainteresowany dalszymi podróżami, może zaplanować majówkę na Węgrzech. Tam zabierze nas bezpośredni pociąg IC Batory przez Warszawę, Zawiercie, Katowice i Gliwice. Dodatkowo powstał wygodny transport do Wilna. Wszystko przez skomunikowanie pociągu IC Hańcza z litewską koleją.

Tania podróż koleją. Oferty PKP Intercity

Planując wyjazd na majówkę, istotne jest również zwrócenie uwagi na budżet. Na szczęście PKP Intercity przybywa z kolejnymi rozwiązaniami. Jedną z ofert specjalnych jest Taniej z Bliskimi. Promocja upoważnia do 30-procentowej zniżki na przejazd. Warunkiem jest podróż w grupie od 2 do 6 osób. Ważne jest również to, że ulga ta łączy się z ulgami ustawowymi. Z podobnej zniżki można skorzystać biorąc Bilet Rodzinny.

Osoby bez pomysłu na to, dokąd chcą jechać, mogą skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki. Na stronie Łowcy Promo znajdą najnowsze promocje na kursy w różnym kierunku kraju. Zdarzają się tam również tanie bilety w pierwszej klasie, co może znacznie poprawić komfort podróży.

Bilety tylko w aplikacji

Aplikacja PKP Intercity pomimo problemów na start, zbiera ciągle nowych użytkowników. Możemy w niej zakupić bilety na pociąg czy zamówić posiłek z Warsa. Z czasem jednak pojawi się więcej opcji. Firma wciąż stara się rozwijać swoją aplikację.

Niedawno wprowadzono możliwość opłacenia biletów przez Apple Pay. W przyszłości wprowadzona zostanie możliwość kupienia przez aplikację biletów międzynarodowych. Oprócz tego w planach jest opcja zapisywania biletów w formie pliku PDF.

