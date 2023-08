Katastrofa samolotu z Prigożynem na pokładzie. Czym leciał przywódca Grupy Wagnera?

W obwodzie twerskim w Rosji rozbił się niewielki samolot odrzutowy Embraer Legacy 600C. Na pokładzie miało znajdować się 10 osób, wśród których był Jewgienij Prigożyn, dowódca Grupy Wagnera, a także jego prawa ręka Dmitrij Utkin pseudonim „Wagner”.

Embraer Legacy 600C. Co to za samolot?

Maszyna, która rozbiła się 23 sierpnia w Rosji, to Embraer Legacy 600C. Samolot miał należeć do Jewgenija Progożyna. Na pokład tego typu samoloty może wejść 13 osób i trzech członków załogi. Wyróżnia go to od bezpośredniej konkurencji, produkowanej przez Dassault i Bombardiera. Pokład podzielony jest na trzy strefy. Z oficjalnych informacji wynika, że podczas feralnego lotu w odrzutowcu było 10 osób.

Ten model samolotu został wprowadzony na rynek w 2000 roku. Jest to nowoczesny dwusilnikowy odrzutowiec. Maszyna jest doceniana ze względu na swoją niezawodność i wykorzystywana głównie przez biznesmenów i najbogatszych ludzi świata.

Jego główne zalety to bardzo duży zasięg i certyfikacje do stromych podejść, co pozwala mu lądować tam, gdzie konkurencja nie może. Samolot może latać z prędkością 834 km/h i ma zasięg do 6982 kilometrów bez międzytankowania.

Prigożyn na liście pasażerów

Jewgienij Prigożyn znajdował się na liście pasażerów samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim — poinformowała rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego.

Grupa Wagnera twierdzi, że oficjalne informacje rosyjskiej agencji awiacji są nieprawdziwe. Wagnerowcy poinformowali, że samolot, na którego pokładzie był ich lider, miał zostać zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Oznaczałoby to, że doszło do zamachu na życie Prigożyna i jego najbliższych współpracowników.

Z najnowszych, nieoficjalnych informacji wynika, że na pokładzie mogło być nie 10 a 8 osób.

