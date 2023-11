Odnaleźli sekretny jacht Putina? Chodorkowski: Jest w stoczni jednego z państw NATO

Michaił Chodorkowski ponownie zaskakuje. Były prezes Jukosu i więzień polityczny rosyjskiego reżimu, od dawna stara się informować opinię publiczną o nieprawidłowościach, jakich dopuszcza się Władimir Putin. Wcześniej demaskował ukryty majątek rosyjskiego przywódcy. Po rozpoczęciu wojny zaczął to śledzić jeszcze dokładniej. Za cel, wraz ze swoimi współpracownikami wzięli sobie głównie próbę odnalezienia aktywów, które Putin próbuje wywieść z Rosji w obawie przed ich utratą.

Jacht Putina znaleziony

Znaleźliśmy sekretny jacht Władimira Putina zacumowany w stoczni jednego z państw NATO – napisał w portalu X Michaił Chodorkowski. „To 71-metrowa Victoria, flagowiec prywatnej flotylli Putina na Morzu Czarnym. Miesiąc temu opuścił port w Soczi i popłynął do Stambułu, aby odbyć tam serwis” – napisał także były więzień polityczny.

Jacht został rozpoznany na zdjęciach satelitarnych dzięki bardzo widocznej na jego kadłubie literze V. Jak napisał Chodorkowski, jest ona bardzo podobna do tych, które malowane są na rosyjskich czołgach, które walczą na terytorium Ukrainy. Jednostka została zbudowana stoczni, która produkuje głównie okręty podwodne o napędzie atomowym dla rosyjskiej marynarki wojennej.

Victoria oficjalnie należy do Giennadija Timczenko, rosyjskiego oligarchę, szefa Volga Group. Mówi się, że zbierał on kwotę potrzebną na budowę statku od innych uzależnionych od Putina oligarchów. Do uzbierania było 100 milionów dolarów. Tego typu działanie jest w Rosji normą, gdyż oficjalnie Putin zarabia 120 tys. dolarów miesięcznie. Nieoficjalnie mówi się, że może być jednym z najbogatszych ludzi świata. Victoria nie jest zresztą jedynym z jego luksusowych jachtów. Inny już w 2022 roku zatrzymali Włosi.

Szeherezada zatrzymany we Włoszech

W ubiegłym roku włoskie władze przejęły wart 700 mln dolarów jacht Szeherezada. Właścicielowi pozwolono opłacać personel i sfinansować remont jednostki, ale wciąż nie ujawniono, kto nim jest i w jaki sposób wiąże się z reżimem Putina.

Czteroletni statek o długości 459 stóp ma sześć pięter, dwa lądowiska dla helikopterów, basen, salon kosmetyczny i pozłacane łazienki. Jest obecnie odnawiany przez notowaną w Mediolanie Italian Sea Group, która potwierdziła Business Insiderowi, że prowadzi remont jednostki. Nie ujawniła jednak na czyje zlecenie.

Jak twierdzą informatorzy portalu, właścicielem jachtu Szeherezada jest Eduard Khudainatov, objęty sankcjami były prezes rosyjskiego państwowego koncernu naftowego Rosnieft. Jednak według raportu Bloomberga.

