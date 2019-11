Poniżanie i agresja wobec kasjerek w Biedronce? Jeronimo Martins komentuje

W Nowym Targu znajdują się cztery sklepy sieci Biedronka. Z informacji „Tygodnika Podhalańskiego” wynika, że w jednym z nich pracownicy są bardzo źle traktowani. – Krzyki, przeklinanie, agresja słowna wobec mnie przy innych pracownikach i przy klientach zdarzały się bardzo często. Przekazywanie zbyt wielu zadań i obowiązków do wykonania również – mówiła jedna z kasjerek. Inna dodała, że była ciągle krytykowana przez kierownictwo sklepu. – Przez 1,5 roku usłyszałam tylko i wyłącznie jedną pochwałę ze strony kierownika. Gdy pochwalił dwóch zastępców za dobrze przygotowany do inwentaryzacji sklep – stwierdziła dodając, że pracownicy sklepu nie mogą nawet spokojnie wyjść na przerwę, ponieważ kierownik zwraca im uwagę, aby szybciej gryźli i wracali na kasę, ponieważ są kolejki. – Przy mnie powiedział, że każdy chciałby karmić z cycka i wychodzić godzinę wcześniej. Kierownik podburzał innych pracowników twierdząc, że przez tę pracownicę mają więcej obowiązków – opowiadała kasjerka relacjonując reakcję pracodawcy na powrót do sklepu kobiety po urlopie macierzyńskim.

Co na to Biedronka?

Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w sieci Biedronka poinformowała, że żadna z kasjerek nie zgłosiła spawy do Biura Obsługi Pracownika. – Natomiast każdy przekazany do nas sygnał w tego typu sprawach jest sprawdzany przez doświadczony zespół koordynatorów do spraw relacji pracowniczych – również ta sprawa zostanie zweryfikowana. W firmie obowiązują przyjęte uchwałą zarządu, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna, z którymi każdy nowo zatrudniony pracownik musi się zapoznać – zaznaczyła.

